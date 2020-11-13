«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club

Актер Михаил Боярский
оценил актерские способности комиков из Comedy Club. Артист написал о юмористах в своем инстаграме
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Боярский рассказал, что воспитан на классике.
«Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее».
Однако в то же время актер пояснил, что ему близок и уровень юмора резидентов Comedy Club.
«Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков».
При этом он заявил, что стоит комикам добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Артист предположил, что юмористов не стоило использовать в актерском амплуа, потому что это не их работа. По мнению Михаила Боярского, до уровня актеров комики всё же не дотягивают.
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