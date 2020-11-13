Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club

13 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
13 ноября 2020
Актер Михаил Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club. Артист написал о юмористах в своем инстаграме.

«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club

Боярский рассказал, что воспитан на классике.

«Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее».

Однако в то же время актер пояснил, что ему близок и уровень юмора резидентов Comedy Club.

«Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков».

При этом он заявил, что стоит комикам добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Артист предположил, что юмористов не стоило использовать в актерском амплуа, потому что это не их работа. По мнению Михаила Боярского, до уровня актеров комики всё же не дотягивают.

«Не получается сыграть характер... Как сыграл Ролан Быков «логопефа» в фильме «По семейным обстоятельствам».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Михаил Боярский озвучил Шолохова, Гоголя и Есенина в детском аудиоспектакле
«Я старый, злобный, ворчливый старикашка»: Михаил Боярский о себе и современных артистах
Поиск по меткам
откровениеюмор
персоны
Михаил БоярскийРолан БыковМихаил ГалустянСергей Светлаков
фильмы
По семейным обстоятельствам

фотографии >>
«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club фотографии
«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club фотографии
«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club фотографии
«Это высокий уровень юмора»: Михаил Боярский оценил комиков из Comedy Club фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алина Власова
11 ноября ушла из жизни актриса Алина Власова.
Валерий Козинец
8 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Козинец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
Нил Флинн
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен