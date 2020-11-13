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Зоя Бербер собирается в космос

13 ноября
2020 год

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13 ноября 2020
Актриса Зоя Бербер собралась лететь в космос. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Зоя Бербер собирается в космос

Бербер заявила, что хотела бы поучаствовать в кастинге на главную роль в новом отечественном проекте. Фильм, производством которого занялись «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White, будет сниматься на Международной космической станции. Зоя добавила, что подходит на роль по всем параметрам.

«Узнала, что один продакшн проводит кастинг среди актрис: нужна героиня, которую по сюжету отправят в космос».

Однако звезду сериала «Реальные пацаны» возмутило одно из требований кастинга.

«Для участия в кастинге необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Как вот связь то найти(( Да и задача стоит не связи искать, а прочесть это письмо... А моё к ней отношение, всегда неоднозначное было..) Эх».
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