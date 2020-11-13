Даня Милохин и MARUV записали саундтрек к сериалу «Перевал Дятлова»

На YouTube-канале телеканала ТНТ состоялся релиз клипа «Есть только миг» к премьере сериала «Перевал Дятлова». Исполнителями песни стали певица MARUV и музыкант и TikTok-блогер Даня Милохин.
Звезды спели советский шлягер из фильма «Земля Санникова». Зрители смогут насладиться романтичным клипом, в котором снялись актеры, сыгравшие в сериале участников туристической группы Дятлова. Сам сериал обещает рассказать обо всем, что случилось в 1959 году на печально известном перевале.
Блогер Даня Милохин признался, что впервые участвует в таком проекте, однако он уверен, что у него получилось наладить контакт с певицей MARUV и передать то самое настроение сериала.
«Меня пригласили сняться в этом клипе и на съемках я на сто процентов окунулся в настроение трека и настроение сериала. С MARUV я не был знаком до съемок клипа, а для того, чтобы исполнить такой трек, нужен коннект с человеком, и мы его налаживали. Сначала у меня это не получалось, раскрыться было непросто, но сейчас я доволен результатом. Писать свои треки, конечно, проще, чем делать каверы, тем более такие, но мне очень нравится наша работа для сериала «Перевал Дятлова».
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