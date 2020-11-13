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Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

13 ноября
2020 год

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13 ноября 2020
42-летний актер, шоумен и продюсер Сергей Светлаков заразился коронавирусом и был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

У шоумена обнаружили значительное поражение легких. После краткого наблюдения врачи решили, что Сергея следует незамедлительно перевести в другую больницу, которая специализируется именно на лечении пациентов с COVID-19. Речь идет о переводе из Боткинской больницы в 52 Городскую Клиническую Больницу.

От артиста долго не получалось добиться никаких комментариев по поводу состояния, что не могло не волновать. Однако позже Светлаков сообщил, что всё находится под контролем и поблагодарил интересующихся за беспокойство.

«Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо».
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