Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

42-летний актер, шоумен и продюсер Сергей Светлаков
заразился коронавирусом и был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает Life.ru
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У шоумена обнаружили значительное поражение легких. После краткого наблюдения врачи решили, что Сергея следует незамедлительно перевести в другую больницу, которая специализируется именно на лечении пациентов с COVID-19. Речь идет о переводе из Боткинской больницы в 52 Городскую Клиническую Больницу.
От артиста долго не получалось добиться никаких комментариев по поводу состояния, что не могло не волновать. Однако позже Светлаков сообщил, что всё находится под контролем и поблагодарил интересующихся за беспокойство.
«Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо».
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