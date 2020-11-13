Никиту Михалкова оскорбил видеоролик экоактивистов

Режиссер Никита Михалков
оскорбился роликом экологов и заявил на них в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza
.
Михалков потребовал найти и наказать тех, кто разместил на YouTube-канале «Нижегородский Экопатруль» ролик под названием «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей
». Полиция возбудила дело о клевете.
Согласно данным экопатруля, в Павловском районе Нижегородской области вырубали лес. Этим занималась компания по изготовлению деревянной мебели, которая принадлежит Никите Михалкову.
Экоактивисты выяснили, что во владении режиссера находится почти 30 гектаров леса.
«Это примерно четверть от китайской вырубки в Томской области, против которой Никита Сергеевич так рьяно выступал».
Отмечается, что за вырубку кубометра леса компания Михалкова платила 277 рублей, а территория арендована на 49 лет.
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