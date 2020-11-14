Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч

За последнее десятилетие топоним Перевал Дятлова, получивший своё название в память о трагедии 1959 года, насквозь пропитался мистическими коннотациями - поэтому не трудно догадаться, в каком жанре снят сериал. Группа туристов под предводительством Игоря Дятлова, совершая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль. Неудовлетворенные официальной версией случившегося (несчастный случай) родственники погибших пытаются найти ответы в сфере криминального и сверхъестественного.
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