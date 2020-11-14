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Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
11 ноября в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера нового сериала телеканала ТНТ «Перевал Дятлова». Картину зрителям представили создатели сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также исполнители ключевых ролей Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Азамат Нигманов и Мария Мацель.

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Мария Луговая и Пётр Фёдоров

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Иван Мулин со спутницей

За последнее десятилетие топоним Перевал Дятлова, получивший своё название в память о трагедии 1959 года, насквозь пропитался мистическими коннотациями - поэтому не трудно догадаться, в каком жанре снят сериал. Группа туристов под предводительством Игоря Дятлова, совершая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль. Неудовлетворенные официальной версией случившегося (несчастный случай) родственники погибших пытаются найти ответы в сфере криминального и сверхъестественного.

Среди первых зрителей сериала были замечены Владимир Яглыч, Вячеслав Манучаров, Наталья Меркулова, Дмитрий Шепелев и другие.

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Владимир Яглыч

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Сабина Ахмедова

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Наталья Меркулова

Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч
фото: Дмитрий Шепелев

Смотрите премьеру сериала «Перевал Дятлова» 16 ноября 2020 года на канале ТНТ в 22.00.

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Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч фотографии
Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч фотографии
Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч фотографии
Очевидное - невероятное: Пётр Фёдоров, Сабина Ахмедова и Владимир Яглыч фотографии
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