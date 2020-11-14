Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов

10 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии датского режиссера Томаса Винтерберга«Ещё по одной». Четверо школьных учителей - трезвенников (Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Магнус Милланг) решают провести эксперимент для изучения терапевтического эффекта ежедневного употребления небольшого количества алкоголя. Дозировка предсказуемо начинает расти, обнуляя все достижения на ниве “профессиональных и социальных компетенций” героев. Из-за пандемии коронавирусной инфекции фильм не добрался до основной программы Каннского фестиваля, но успел отхватить награды в Сан-Себастьяне и Лондоне и попасть в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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