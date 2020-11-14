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Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
10 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии датского режиссера Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Четверо школьных учителей - трезвенников (Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Магнус Милланг) решают провести эксперимент для изучения терапевтического эффекта ежедневного употребления небольшого количества алкоголя. Дозировка предсказуемо начинает расти, обнуляя все достижения на ниве “профессиональных и социальных компетенций” героев. Из-за пандемии коронавирусной инфекции фильм не добрался до основной программы Каннского фестиваля, но успел отхватить награды в Сан-Себастьяне и Лондоне и попасть в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов

Среди первых зрителей картины были замечены Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ирина Хакамада, Юрий Быков, Денис Шведов и другие.

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Денис Шведов со спутницей

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ирина Хакамада со спутником

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ангелина Стречина

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым и дочерью Анастасией

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Аглая Тарасова

Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Павел Табаков

«Ещё по одной» в прокате с 12 ноября.

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Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Запой во имя науки: Аглая Тарасова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
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