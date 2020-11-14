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Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
Издание «People» со ссылкой на анонимный источник сообщило о расставании 36-летней Оливии Уайлд и 45-летнего Джейсона Судейкиса. Слухи о романе актёров появились ровно девять лет назад, в ноябре 2011 года. Спустя год Судейкис сделал Оливии предложение, впрочем, до свадьбы за все эти годы дело так и не дошло. Пара воспитывает двух детей - 6-летнего сына Отиса Александра и 4-летнюю дочь Дейзи Джозефин.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки

«Расставание произошло ещё в начале года», - утверждает источник. «Решение было обоюдным, и теперь они погрузились в великую рутину совместного опекунства. В приоритете - благополучие детей».

В 2013 году Оливия рассказала изданию «Allure» о своей помолвке с Джейсоном и свадебных планах: «Я полагаюсь на то, что никто не сольёт никакую информацию прессе…Надеюсь, на нами не будут реять вертолёты или что-то подобное». В то время Оливия хотела «смешную, глупую свадьбу».
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Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки фотографии
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки фотографии
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки фотографии
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки фотографии
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