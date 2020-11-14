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Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
Ювелирный бренд Made In Cosmos выпустил лимитированную коллекцию украшений, приуроченную к 95-летнему юбилею театра имени М.Н. Ермоловой. В коллекцию вошли две пары серёжек, перстень, кольцо, две подвески и два браслета. Украшения сделаны из серебра и осколков метеорита Кампо-дель-Сьело, упавшего около 4,6 тысяч лет назад на территории современной Аргентины и обнаруженного в 1576 году. Метеорит в данном случае выступает символом истории и традиций, а серебро отвечает за современные тенденции и открытость к экспериментам.

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений
фото: Олег Меньшиков

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений
фото: Олег Меньшиков

В рекламной кампании коллекции приняти участие художественный руководитель театра Олег Меньшиков и актёры труппы Стася Милославская, Дарья Мельникова и Андрей Мартынов. Приобрести украшения, стоимость которых варьируется от 9 000 до 16 000 рублей, можно как на официальном сайте бренда, так и в фойе театра или во флагманском магазине на территории дизайн-завода «Флакон».

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений
фото: Андрей Мартынов

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений
фото: Дарья Мельникова

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений
фото: Стася Милославская
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фотографии >>
Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений фотографии
Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений фотографии
Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений фотографии
Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений фотографии
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