Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений

Ювелирный бренд Made In Cosmos выпустил лимитированную коллекцию украшений, приуроченную к 95-летнему юбилею театра имени М.Н. Ермоловой. В коллекцию вошли две пары серёжек, перстень, кольцо, две подвески и два браслета. Украшения сделаны из серебра и осколков метеорита Кампо-дель-Сьело, упавшего около 4,6 тысяч лет назад на территории современной Аргентины и обнаруженного в 1576 году. Метеорит в данном случае выступает символом истории и традиций, а серебро отвечает за современные тенденции и открытость к экспериментам.
фото: Олег Меньшиков
фото: Олег Меньшиков
В рекламной кампании коллекции приняти участие художественный руководитель театра Олег Меньшиков и актёры труппы Стася Милославская, Дарья Мельникова и Андрей Мартынов. Приобрести украшения, стоимость которых варьируется от 9 000 до 16 000 рублей, можно как на официальном сайте бренда, так и в фойе театра или во флагманском магазине на территории дизайн-завода «Флакон».
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