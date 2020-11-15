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Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская

15 ноября
2020 год

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15 ноября 2020
12 ноября в МХАТе имени М. Горького состоялась церемония вручения премии журнала GQ «Человек года - 2020» — последняя крупная светская ассамблея в этом году. Организаторы церемонии чудом вписались в график Собянина, назначив дату церемонии накануне введения новых ограничений, вызванных беспрецендентным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чему и была посвящена львиная доля шуток посетителей вечеринки, которым премия заменила все предновогодние и постновогодние публичные увеселения.

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Иван Ургант

Среди номинантов этого года журнал отметил премией актёра Юру Борисова («Актёр года»), Вячеслава Муругова («Продюсер года»), Константина Богомолова (номинация онлайн-сервиса more.tv «Настоящий герой сериалов») и Эдуарда Оганесяна («Режиссёр года»), победе которого шумно радовалась актриса Варвара Шмыкова. Людьми года издание назвало всех врачей, на протяжение полугода боровшихся (и продолжающих бороться) на передовой войны с коронавирусной инфекцией.

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Юрий Борисов

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Эдуард Оганесян

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов

Среди гостей церемонии были замечены Тина Канделаки, Агата Муцениеце, Милош Бикович, Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская, Аглая Тарасова, Максим Матвеев, Филипп Киркоров, Владимир Мишуков, Александр Петров, Ксения Собчак, Александр Гудков и многие другие.

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Александр Гудков

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Маруся Фомина

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Филипп Киркоров

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Максим Матвеев и Владимир Мишуков

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Александр Петров

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Наталья Ионова

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Аглая Тарасова

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Тина Канделаки

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Агата Муцениеце

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Милош Бикович

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская
фото: Варвара Шмыкова

Больше образов с премии можно посмотреть в фотогалерее.
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Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская фотографии
Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская фотографии
Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская фотографии
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