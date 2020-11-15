Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская

12 ноября в МХАТе имени М. Горького состоялась церемония вручения премии журнала GQ «Человек года - 2020» — последняя крупная светская ассамблея в этом году. Организаторы церемонии чудом вписались в график Собянина, назначив дату церемонии накануне введения новых ограничений, вызванных беспрецендентным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чему и была посвящена львиная доля шуток посетителей вечеринки, которым премия заменила все предновогодние и постновогодние публичные увеселения.
фото: Иван Ургант
Среди номинантов этого года журнал отметил премией актёра Юру Борисова («Актёр года»), Вячеслава Муругова («Продюсер года»), Константина Богомолова (номинация онлайн-сервиса more.tv «Настоящий герой сериалов») и Эдуарда Оганесяна («Режиссёр года»), победе которого шумно радовалась актриса Варвара Шмыкова. Людьми года издание назвало всех врачей, на протяжение полугода боровшихся (и продолжающих бороться) на передовой войны с коронавирусной инфекцией.
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