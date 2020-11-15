«Меня эта ограниченность вгоняла в депрессию»: Паулина Андреева о минусах актёрской профессии

анонс

Премия журнала GQ «Человек года - 2020»

Последняя вечеринка года: Максим Матвеев, Милош Бикович и Аня Чиповская

Лимитированная коллекция приурочена к 95-летнему юбилею Театра Ермоловой

Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений

14 ноября

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались спустя 8 лет после помолвки

Актёры прожили друг с другом почти 10 лет