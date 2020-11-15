«Меня эта ограниченность вгоняла в депрессию»: Паулина Андреева о минусах актёрской профессии

После продолжительного затишья в эфире Паулина Андреева
ударила по зрителям с тройной силой: в начале ноября на киносервисе more.tv вышел сериал «Псих»
, в котором она дебютировала в качестве сценариста, на днях на Первом канале состоялась премьера второго сезона сериала «Метод»
, а 12 ноября в прокат «Цой»
- фильм-фантазия Алексея Учителя с Паулиной в роли Полины, прототипом которой стала Наталья Разлогова.
В интервью порталу «Кинопоиск»
актриса рассказала о преимуществах работы сценариста, ассоциациях с музыкой Виктора Цоя и о фильме Алексея Учителя.
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О музыке Цоя и юности
«Цой, по-моему, всегда связан с тем временем, когда ты его впервые услышал. Для меня это время полной свободы, неизвестности и безответственности. Выходишь из дома и просто идешь ни за чем, толком никуда. Без плана и денег. А из нажитого — только друзья. В общем, у меня есть такая тоска по тому времени, когда сидишь попой на холодной лестнице, не думаешь о том, что можешь простудиться, и, соответственно, не простужаешься и доволен жизнью»
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О фильме Цой
«У героев здесь общее горе, но это ситуация, когда горе не сближает. В этом автобусе происходит абсолютный чувственный бардак. Для Марины мужчина в гробу — из прошлого, для Полины — из настоящего. И человек так устроен, что, пока ты можешь бороться за кого-то, ты будешь бороться. Соответственно, фильм — психологическое наблюдение за этой ситуацией. Важно учитывать еще и масштаб личности, которую все потеряли, её делить причин ещё больше. Здесь включается тщеславие, ощущение потери: чей он был, кого больше любил»
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Об истоках интереса к сценарному мастерству
«Процесс написания чего-то всегда был в моей жизни — от стихов до какой-то странной прозы. Какие-то микрорассказы — они до сих хранятся где-то. У меня была в этом потребность. Писала стихи, зная, что никому никогда их не прочитаю. Русский и литература вообще единственные предметы, по которым я была молодцом. В общем, в итоге я окончила Школу-студию, но ощущение видимого потолка в актерской профессии, её невероятной зависимости у меня было всегда, и чем больше я работала, тем больше оно усиливалось. Несмотря на то, что у меня никогда не было нехватки в работе, меня мучило то, что востребованность зависит от того, насколько я юна, как я выгляжу, какой будет моя фигура. Не хотелось зависеть от субъективного выбора других людей.
И меня эта ограниченность вгоняла в депрессию. Мои размышления совпали с открытием школы «Индустрия», и я подумала: когда, как не сейчас? Несмотря на то, что я понимала, как это выглядит, учитывая, что это школа Феди, я решила туда поступить — и поступила. Я была в состоянии абсолютного счастья. Это такая радость первых знаний, тебе начинают буквально выдавать рецепты, учить ремеслу.
Раньше всех [меня] учить начала Дуня Смирнова, к которой я пришла, чтобы она проверила меня на профпригодность. Она год давала мне задания, мы их разбирали. Это был очень насыщенный тренинг, я ей за это очень благодарна»
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О преимуществах работы сценариста
«Сценарная профессия дает ощущение свободы. Исчезает этот замкнутый круг из ожидания хороших предложений. Мне как будто бы стало менее одиноко из-за того, что я самозанятый человек. Даже если никто не предложил хорошей роли или не заказал сценарий, я есть сама у себя, чтобы его писать. Это та форма одиночества, которая мне очень нужна»
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