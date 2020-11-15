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Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы

15 ноября
2020 год

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15 ноября 2020
Актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв на днях был доставлен в больницу в Ленинградской области. Эту информацию подтвердил Иван Ургант в беседе с ТАСС.

Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», - сказал телеведущий.

На момент госпитализации состояние артиста оценивалось как тяжёлое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее врачи приняли решение ввести Дмитрия в искусственную кому.

В СМИ появилось много версий, из-за чего Хрусталев мог попасть в больницу. Некоторые писали, что у актёра подтвердился коронавирус, другие – что он уже переболел ковидом, и ему стало плохо из-за осложнений. Была даже информация о том, что перед госпитализацией Дмитрий попал в незначительное ДТП.

Однако сегодня ситуацию немного прояснила менеджер артиста Анна Трегуб. По её словам, коронавирус у Хрусталева не подтвердился. Телеведущего вывели из искусственной комы, состояние удалось стабилизировать.

«Состояние стабильное, опасность миновала», - заявила Трегуб.
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Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы фотографии
Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы фотографии
Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы фотографии
Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы фотографии
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