Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы

Актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв
на днях был доставлен в больницу в Ленинградской области. Эту информацию подтвердил Иван Ургант
в беседе с ТАСС
.
«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз»
, - сказал телеведущий.
На момент госпитализации состояние артиста оценивалось как тяжёлое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее врачи приняли решение ввести Дмитрия в искусственную кому.
В СМИ появилось много версий, из-за чего Хрусталев мог попасть в больницу. Некоторые писали, что у актёра подтвердился коронавирус, другие – что он уже переболел ковидом, и ему стало плохо из-за осложнений. Была даже информация о том, что перед госпитализацией Дмитрий попал в незначительное ДТП.
Однако сегодня ситуацию немного прояснила менеджер артиста Анна Трегуб
. По её словам, коронавирус у Хрусталева не подтвердился. Телеведущего вывели из искусственной комы, состояние удалось стабилизировать.
«Состояние стабильное, опасность миновала»
, - заявила Трегуб.
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