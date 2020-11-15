Дмитрия Хрусталёва вывели из искусственной комы

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Шоумен почтил память артиста и вспомнил о его неповторимом чувстве юмора

Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном

15 ноября

«Меня эта ограниченность вгоняла в депрессию»: Паулина Андреева о минусах актёрской профессии

Актриса рассказала о том, как пришла к выводу о необходимости освоения другой профессии