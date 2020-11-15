Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном

15 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2020
Шоумен Гарик Харламов почтил память Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября на 86 году жизни. В своём Инстаграм-аккаунте Харламов поделился фрагментом из комедии «Самый лучший фильм», в котором ему посчастливилось поработать с артистом. По словам юмориста, Армен Борисович имел очень тонкое чувство юмора, поэтому эпитафии были бы здесь лишними.

Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном

«Думал выложить черно-белую фотографию, как делал это в своей ленте, когда уходили великие, и написать красивые трогательные слова, но мне захотелось иначе.
Ушёл Армен Борисович Джигарханян! Легенда нашего кинематографа! Я имел счастье общаться с этим выдающимся актёром, мастером. Гениальный Актер, не боящийся творческих экспериментов! Мудрый и очень органичный в своих ролях. На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян. Так шутили про него ещё в Советском Союзе. Армен Борисович имел очень тонкое чувство юмора и любил шутить. Поэтому без эпитафий. Веселый кусок из единственного кино, в котором мне выпала честь сниматься с Арменом Борисовичем! Спасибо вам за всё!», - написал Гарик Харламов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало Армена Джигарханяна
«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого
Поиск по меткам
соцсети
персоны
Армен ДжигарханянГарик Харламов
фильмы
Самый лучший фильм

фотографии >>
Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном фотографии
Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном фотографии
Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном фотографии
Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.
Виталий Синицкий
13 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Синицкий.
Нина Скоморохова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Скоморохова.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Беверли Д'Анджело
Збигнев Добжиньский
Яфет Котто
Сюзанна Лотар
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Колдовство: Новый ритуал
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Молодое вино
драма
Россия, 2019
Преступный человек
драма, криминальный фильм
Грузия, Россия, 2020
Вечный свет
драма, триллер
Франция, 2019
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Карантинные истории
комедия, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Испания, 2020
Пункт назначения. Аквапарк
фильм ужасов
Канада, 2019
Союз зверей: Спасение двуногих
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, Германия, Китай, 2020
Афера по-голливудски
боевик, комедия
США, 2020
Бег
мистика, триллер
Россия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Дино Дана
Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен