Гарик Харламов вспомнил о совместной работе с Арменом Джигарханяном

Шоумен Гарик Харламов
почтил память Народного артиста СССР Армена Джигарханяна
, который скончался 14 ноября на 86 году жизни. В своём Инстаграм-аккаунте Харламов поделился фрагментом
из комедии «Самый лучший фильм»
, в котором ему посчастливилось поработать с артистом. По словам юмориста, Армен Борисович имел очень тонкое чувство юмора, поэтому эпитафии были бы здесь лишними.
«Думал выложить черно-белую фотографию, как делал это в своей ленте, когда уходили великие, и написать красивые трогательные слова, но мне захотелось иначе.
Ушёл Армен Борисович Джигарханян! Легенда нашего кинематографа! Я имел счастье общаться с этим выдающимся актёром, мастером. Гениальный Актер, не боящийся творческих экспериментов! Мудрый и очень органичный в своих ролях. На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян. Так шутили про него ещё в Советском Союзе. Армен Борисович имел очень тонкое чувство юмора и любил шутить. Поэтому без эпитафий. Веселый кусок из единственного кино, в котором мне выпала честь сниматься с Арменом Борисовичем! Спасибо вам за всё!»
, - написал Гарик Харламов.
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