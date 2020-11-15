«Без Дзюбы играть не умеем»: Боярский призвал больше не вспоминать про скандал с футболистом

Преданный фанат «Зенита» Михаил Боярский
в своем Инстаграм-аккаунте призвал общественность прекратить обсуждать ситуацию
с экс-капитаном российской сборной по футболу Артёмом Дзюбой
. По мнению артиста, футболист стал объектом травли.
«Надо прекращать это... Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Всё уже прошло, пора забыть эту глупость. Не хватало ли Дзюбы в сборной? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артём — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем»
, - написал артист.
Когда скандальное видео с Артёмом Дзюбой попало в сеть, Боярский одним из первых заступился за футболиста
.
«Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства»
, - написал Михаил Боярский. Артист заявил, что не стоило принимать таких жёстких мер по отношению к футболисту. По словам Боярского, он всегда был хорошим игроком и «мотором команды».
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