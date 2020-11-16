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Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя

16 ноября
2020 год

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16 ноября 2020
Фильм «Цой» Алексея Учителя не без препятствий добрался до больших экранов - премьера состоялась 12 ноября, но недовольство вокруг картины только усилились. Ещё летом родственники Виктора Цоя обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить фильм, назвав его «пошлым зрелищем». Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что прокатное удостоверение выдано фильму «Цой» законно, нарушений обнаружено не было. Однако сын музыканта продолжает требовать снять киноленту с проката, так как она не была согласована с наследниками музыканта.

Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя

Фильм Алексея Учителя балансирует на грани документальности и художественного вымысла - главным героем картины режиссёр сделал, внезапно, водителя автобуса, который врезался в автомобиль Виктора Цоя 15 августа 1990 года. После автокатастрофы герой оказывается под следствием и должен приехать к следователю в Ленинград, а заодно отвезти туда гроб с телом Цоя и его родственников: двух жен (бывшую и нынешнюю) и сына. Все имена участников происходящего Учитель благоразумно изменил.

Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя

От первых зрителей картина получила весьма противоречивые отзывы. История, представленная под таким углом, не понравилась фанатам музыканта. Предвкушая новую волну возмущения со стороны родственников, знакомых и поклонников Цоя, за Алексея Учителя решил заступиться его коллега Константин Богомолов. По его словам, фильм рискует быть непонятым.

Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя

«Я очень редко публикую отзывы на работы коллег. Фильм Учителя «Цой» - тот случай, когда посчитал важным для себя сказать несколько слов публично. Потому что это умная и сложная работа, которая рискует быть непонятой. Я очень люблю советский период Абдрашитова. Это кино странно и неожиданно наследует той традиции. Оно ведь не для того делалось, чтобы рассказать о таланте Цоя, и даже не о времени. И боль его не в рефлексии потери», - объяснил Константин.

Богомолов посчитал нужным пояснить зрителю, о чем повествует фильм на самом деле.

«Он о том, что энергия, созидающая идолов, всегда бездушна и очень опасна. Особенно когда идол мертв. И город наводняется двойниками с финками в руках кричащим «Цой жив» - и в эту секунду страшно. Это история о том, как маленький невинный человек едва не стал жертвой этой энергии, переворачивающей автобусы, или вопрошающей: «ты знаешь, КОГО ты убил?». И странно, что и актера зовут Евгением - именем персонажа «Медного всадника», за которым гонится по Питеру тень великого истукана. Это кино не документальное, это Авторская конструкция - и она для меня не только убедительна интеллектуально, но и во многом художественно».

Константин Богомолов назвал фильм «Цой» «большим событием» в истории российского кинематографа. По его мнению, огромное количество негативных отзывов связано с непониманием смысла картины.

«Я не стал бы писать эти слова, если бы не видел, сколько агрессии и непонимания вызывает картина. Не мне защищать мощного и профессионального режиссёра, но как же неприятно видеть глупость и оголтелость в оценках. Мои искренние слова благодарности создателям. Мне было очень интересно, и я часто думаю об этой картине. И мог бы и хотел бы говорить о ней долго и много. Для меня лично это знак большого события», - написал режиссер в своем инстаграм-аккаунте.
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Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя фотографии
Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя фотографии
Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя фотографии
Константин Богомолов заступился за фильм «Цой» Алексея Учителя фотографии
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