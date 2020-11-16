«Это не дети, это сволочи»: Николай Цискаридзе о детской жестокости, царящей в балетных училищах

Николай Цискаридзе
стал гостем очередного выпуска шоу «А поговорить?», в котором даже не попытался развенчать зловещие мифы о балете, подтвердив самые страшные догадки непосвещенных. Да, мир балета полон интриг, подстав, унижений и всевозможных разнокалиберных пакостей. И агрессорами зачастую выступают дети, едва достигшие 10-летнего возраста. Занимая должность ректора в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, Цискаридзе постоянно сталкивается с проявлениями этой агрессии, а также с необоснованными требованиями со стороны родителей юных дарований.
Ведущей шоу Ирине Шихман
, которая приехала на экскурсию в академию, «повезло» стать свидетельницей дежурной «шалости» будущих звёздочек российского балета: коварный аноним облил чернилами учебники и казённую пачку одной из учениц. На вопрос о самых распространённых методах вредительства в балете, Николай рассказал о том, какому испытанию подвергся его одноклассник, и с чем лично он столкнулся в стенах балетного училища.
«Самое страшное, что я видел (это такая распространённая практика) - моему однокласснику на конкурсе намазали Финалгоном нижнее балетное бельё. Это незаметно поначалу, но когда начинаешь разогреваться - это страшная боль. И это не отмывается. Он орал так…Он пошёл танцевать, станцевал тур, потому что это был конкурс…Это было чудовищно. И это дети делают, понимаешь? Я такого в жизни видел очень много.
Первое, с чем я столкнулся в Московском училище - родители моих одноклассников написали в КГБ, что они не верят в то, что я мальчик. Что таких способностей у мальчиков не бывает. И они требовали медицинского освидетельствования. И чтобы их детей избавили от общения с уродом. Вот такими словами. А так как это было написано в КГБ, директор школы не могла на это не отреагировать. Была медицинская комиссия, где должны были проверить, есть у меня второй орган или нет. Это мне 13 лет, чтобы понятно было. Мама очень грамотно мне объяснила, что меня ждёт. Я, если честно, не понял. Я постфактум, когда чуть повзрослел, напомнил ей об этом, и она рассказала, что это было. И я должен был учиться с детьми этих родителей ещё пять лет. И я пять лет это всё хлебал»
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Став ректором, Цискаридзе столкнулся с проблемой детской жестокости и родительского негодования уже «по ту сторону стола»: «Сейчас я, будучи ректором, получаю кляузы от некоторых родителей. Читая это, я по-другому как руководитель себя веду. Я сам прошёл такое, что меня невозможно развести на ерунду. Я знаю, когда ребенок врёт, знаю, когда врут родители»
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Обеспокоенные будущим своих маленьких талантов родители регулярно совершают паломничество в кабинет ректора. И не получив требуемого, обращаются с челобитной к Владимиру Путину.
«Есть родители, которые хотят только с ректором общаться. Когда очень скандальная ситуация. И как обычно, один и тот же текст: “Дайте нам шанс”. Когда ребенка отчисляют или не принимают. Ну как правило, они пишут Путину - я обожаю эти письма, они у меня самые любимые. Они всегда написаны одинаково: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, не лишайте мою внучку/дочку/сына мечты. Ну и дальше рассказывают, как их гнобили, унижали и т.д. После этого приходит прокуратура и проверки из всех возможных министерств. Мы обычно знаем этих людей, у нас уже готовы папки этих дел. Человек заходит, мы сразу ему эти папки выдаем.
До суда, конечно же, доходит. Основания: неправильно поставили оценку, не приняли. Они считают что у них талантливый ребенок…Мы никогда не проигрываем дел. Как сказала одна мамаша. “Цискаридзе выигрывает, потому что у него правильно оформлены документы”. Эти мамаши знают, где поймать школу. И специально жалуются так, чтобы школа ошиблась в запятой. И если ты ошибся, суд встанет на сторону ребёнка. Это же всё несовершеннолетние. Это, на самом деле, очень опасный путь. Я всё время говорю: работать в большом театре - это кайф! Нет несовершеннолетних!
(На самом деле, в Большом театре есть несовершеннолетние артисты, участвующие в балетных и оперных постановках - Прим. ред.) Гноби сколько хочешь! Чем они и занимаются. А здесь ты слова не можешь сказать - тут же письмо Путину отправят»
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https://www.youtube.com/watch?v=vMKtE1KLkjc
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