Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации

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Арстист балета и педагог раскритиковал Иксанова и Урина

«Я устал от дебилов - директоров!»: Николай Цискаридзе о профнепригодности руководителей Большого театра

16 ноября

«Это не дети, это сволочи»: Николай Цискаридзе о детской жестокости, царящей в балетных училищах

А также о гневных мамашах, которые пишут кляузы Путину