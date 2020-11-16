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Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации

16 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2020
В минувшую субботу в прессе появились новости о срочной госпитализации телеведущего Дмитрия Хрусталёва. Информацию о госпитализации вскоре подтвердил коллега Хрусталёва Иван Ургант, однако никаких комментариев о причинах госпитализации прессе добыть так и не удалось. Эта информационная лакуна моментально заполнилась домыслами. Как только стало известно о том, что Хрусталёва доставили в больницу Сестрорецка, в лаборатории которой проводятся исследования на COVID-19, общественность моментально поставила ведущему диагноз «коронавирусная инфекция». Самые худшие опасения публики подогрела новость о том, что врачи ввели ведущего в медикаментозную кому.
Но уже через день Дмитрий лично внёс ясность в эту историю, рассказав своим подписчикам в Инстаграме о том, что с ним случилось.

Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации

«Родные, близкие, друзья, коллеги, мои зрители - все, кто переживал за меня и провел эти сутки в нервном напряжении из-за моей внезапной госпитализации, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Пожалуйста, не волнуйтесь больше! Всё самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо, врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным!
Чтобы развеять многочисленные слухи о моём состоянии, я хочу рассказать вам, что со мной случилось на самом деле.
По дороге из Санкт-Петербурга в Репино в такси мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привёз меня водитель, за что ему огромное спасибо! И где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!!!)
Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.
Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что моё увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование».

Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации

Под самосовершенствованием Дмитрий, видимо, имеет в виду своё увлечение различными процедурами, выстилающими путь к здоровому образу жизни, курс на который телеведущий взял после решительного отказа от алкоголя. Об этом пути Дмитрий рассказывал в недавнем интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?». На отказ от алкоголя Дмитрий решился после того, как понял, что употребление неминуемо переходит в злоупотребление, не принося ему ничего кроме вреда здоровью, а то и вполне ощутимых финансовых убытков.

Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации

«Я понял, что это вредит всему, моему здоровью в первую очередь. Был момент, когда я с алкоголем завязал, но вино…Это было на празднике, я не смог его провести. И закрыл по деньгам это мероприятие - я понес штраф в размере сметы этого мероприятия. Алкоголь - это вред. Я до конца жизни не пью. Мне это неинтересно.
До какого-то момента человек живёт и познает мир в трезвом состоянии. И в какой-то момент, в подростковом возрасте появляется ощущение, что ты уже всё знаешь. И хочется познать мир в изменённом состоянии. Это ни к чему хорошему не приводит. Я сейчас стараюсь познать самого себя в трезвом состоянии. Мне это интересно. Я занимаюсь йогой уже пару лет, я хожу к кинезиологу. Многие думают, что это какое-то шарлатанство, а на самом деле кинезиология - это наука о здоровье человека, которая соединяет в себе все направления медицины, известные на сегодняшний день. Ещё ко мне вьетнамец периодически ходит иглоукалывание делать».

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Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации фотографии
Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации фотографии
Дмитрий Хрусталёв рассказал о причинах экстренной госпитализации фотографии
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