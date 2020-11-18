33-летний Евгений Кулик
стал папой. Об этом артист написал в инстаграме
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О пополнении в семействе актер сообщил под фотографией, которой поделился с подписчиками. Евгений рассказал, что у него родилась дочь.
«Друзья! Вот еще одна причина, почему наши скетчи временно приостановились. Готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девчонки!»
Поклонники актера обрадовались этому событию и поздравили Евгения.
«Мои поздравления, ребята», «Отличный скетч!», «Ребята! Поздравляю от души! Счастье», «Поздравляю! Самый лучший вайн», «Первые блогеры, которые выложили обычную фотку с роддома, а не где мамуля вся как будто только с салона. Здоровья, счастья и терпения вам».
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