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Евгений Кулик стал папой

18 ноября
2020 год

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18 ноября 2020
33-летний Евгений Кулик стал папой. Об этом артист написал в инстаграме.

Евгений Кулик стал папой

О пополнении в семействе актер сообщил под фотографией, которой поделился с подписчиками. Евгений рассказал, что у него родилась дочь.

«Друзья! Вот еще одна причина, почему наши скетчи временно приостановились. Готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девчонки!»

Поклонники актера обрадовались этому событию и поздравили Евгения.

«Мои поздравления, ребята», «Отличный скетч!», «Ребята! Поздравляю от души! Счастье», «Поздравляю! Самый лучший вайн», «Первые блогеры, которые выложили обычную фотку с роддома, а не где мамуля вся как будто только с салона. Здоровья, счастья и терпения вам».
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