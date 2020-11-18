«Они очень мужественные»: Райан Рейнольдс о жене и трех дочерях

Райан заявил, что отцом трех дочек ему быть очень нравится. Сам он рос среди братьев, поэтому считает настоящим счастьем быть отцом девочек.
«Очень нравится! У меня их три, и я в жизни не мог себе такого представить. Я родился в семье, где одни мальчики. У меня три старших брата - я младший из четырех, так что для меня трое дочерей стали в каком-то смысле настоящим испытанием, но я наслаждаюсь каждой секундой этого приключения».
Рейнольдс сообщил, что жена и дочери без преувеличения являются для него настоящими супергероинями.
«Без шуток, они самые способные и одаренные люди из всех, кого я знаю. Если в моей жизни случается что-то страшное или сумасшедшее, они становятся первыми, к кому я обращаюсь за помощью, потому что у них есть мудрость, сила и умение оставаться спокойными в самой напряженной ситуации. Они очень мужественные».
«Я стараюсь использовать любую возможность, чтобы быть рядом со своей семьей. С Блейк мы не расстаемся - мы оба снимаемся в фильмах, должны перемещаться по разным местам, но мы всегда делаем это вместе. Мы не проводим много времени по отдельности, и мне кажется, это круто. Я постоянно рядом с моими девочками».
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