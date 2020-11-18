Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя и прокатчиков фильма «Цой»

Сын погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя
Александр подал иск к киностудии режиссера Алексея Учителя
и прокатчикам фильма «Цой
». Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.
Суд уже зарегистрировал иск сына Виктора Цоя, но дату слушаний пока не назначил. Ответчиками по иску выступают ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК». Сумма требований Цоя не указана.
Сам Александр Цой
в интервью «Комсомольской правде
» сообщил, что изначально хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье копии ленты для того, чтобы разъяснить, что в фильме сделано не по правилам.
«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября».
Александр отметил, что семья не отказывается от борьбы даже после выпуска ленты на большие экраны, просто теперь требования изменятся. Цой считает, что режиссер не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии фильма.
Сын Цоя заявил, что в случае удовлетворения иска судом от режиссера потребуют переделать фильм с учетом замечаний семьи музыканта.
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