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«Все кардиохирурги были в отпуске»: Анжелика Неволина о смерти Александра Демьяненко

18 ноября
2020 год

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18 ноября 2020
Падчерица Александра Демьяненко, Анжелика Неволина, рассказала в интервью «Комсомольской правде» о смерти легендарного актера, а также поделилась тем, за что любила «дядю Сашу» при жизни.

«Все кардиохирурги были в отпуске»: Анжелика Неволина о смерти Александра Демьяненко

Анжелика Сергеевна рассказала, что Демьяненко должен был лечь на плановую операцию из-за стенокардии. Однако в палате ему стало плохо, а врачи помочь актеру не смогли.

«Ничего не предвещало беды, дядя Саша был в прекрасном настроении. Его госпитализировали перед операцией, он лежал в двухместной палате. А 22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт. Парадоксально, но находясь в больнице, никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске».

Падчерица вспоминает, что проводить актера на кладбище пришло огромное количество людей, все несли цветы.

«На кладбище было такое количество народу, что просто не пройти. Поэтому я двух сестер дяди Саши схватила за руки и сама подвела к гробу. Вот так зрители его отблагодарили. Ему на могилу до сих пор несут живые цветы».

Анжелика Неволина воспроизвела в памяти и тот момент, когда отношения с Демьяненко перешли на иной уровень: Александр Сергеевич попросил называть его «дядей Сашей». Это случилось после того, как он увидел актерскую игру Неволиной.

«Он принял меня, когда посмотрел мой дипломный спектакль «Братья Карамазовы», я играла Лизу. Когда мы пришли домой, дядя Саша мне сказал: «Лика, я так не умею как ты». До этого я всегда была с ним на «вы», а потом он разрешил называть себя дядя Саша, и весь мой курс так его называл. Ко мне ведь часто приходили друзья, был настоящий ажиотаж. А он любил многих, с кем я училась. Но знаете, за что я ему благодарна: он не давал мне ни одного наставления, как жить и как играть».

Поведала Анжелика и о гастрономичеких пристрастиях Александра Демьяненко.

«Он любил колоть дрова и мыться в бане, а потом нырять в ванную с холодной водой. Если мама работала, а дядя Саша был дома, он всегда готовил ей ужин. У него было фирменное блюдо: выкладываешь на сковородку все, что есть дома - хлеб, картошку варенную, посолить, поперчить, и залить все это яйцом, можно еще добавить лука и чеснока. И еще он любил картошку в мундире. Он вообще все с картошкой ел».
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«Все кардиохирурги были в отпуске»: Анжелика Неволина о смерти Александра Демьяненко фотографии
«Все кардиохирурги были в отпуске»: Анжелика Неволина о смерти Александра Демьяненко фотографии
«Все кардиохирурги были в отпуске»: Анжелика Неволина о смерти Александра Демьяненко фотографии
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