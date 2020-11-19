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Квентин Тарантино напишет две книги

19 ноября
2020 год

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19 ноября 2020
Квентин Тарантино напишет две книги. Об этом сообщает Deadline.

Квентин Тарантино напишет две книги

Тарантино заключил соглашение с издательской компанией HarperCollins. По условиям контракта, режиссер выпустит две книги: новеллизацию картины «Однажды… в Голливуде» и сборник о кинематографе 1970-х годов.

В новеллизации фильма «Однажды… в Голливуде» режиссер представит более подробный портрет главных героев картины — актера Рика Далтона, образ которого на экране воплотил Леонардо Ди Каприо, и дублера Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт. Тарантино опишет их предысторию и расскажет о сценах, которые не вошли в кинотеатральную версию фильма.

Сборник режиссера о кинематографе 1970-х годов выйдет под названием Cinema Speculation. В нем будут эссе и рецензии Тарантино о фильмах этого периода. Тарантино частенько пишет эссе о разных фильмах, с которыми можно ознакомиться на сайте кинотеатра маэстро. Кстати, репертуар кинотеатра в Лос-Анджелесе режиссер тоже определяет сам, отдавая предпочтения классике.
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Квентин Тарантино напишет две книги фотографии
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