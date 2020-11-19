Квентин Тарантино напишет две книги

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Актриса стала креативным директором и инвестором компании игрушек для взрослых

Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки

19 ноября

Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис

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