Квентин Тарантино
напишет две книги. Об этом сообщает Deadline
.
Тарантино заключил соглашение с издательской компанией HarperCollins
. По условиям контракта, режиссер выпустит две книги: новеллизацию картины «Однажды… в Голливуде
» и сборник о кинематографе 1970-х годов.
В новеллизации фильма «Однажды… в Голливуде» режиссер представит более подробный портрет главных героев картины — актера Рика Далтона, образ которого на экране воплотил Леонардо Ди Каприо
, и дублера Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт
. Тарантино опишет их предысторию и расскажет о сценах, которые не вошли в кинотеатральную версию фильма.
Сборник режиссера о кинематографе 1970-х годов выйдет под названием Cinema Speculation. В нем будут эссе и рецензии Тарантино о фильмах этого периода. Тарантино частенько пишет эссе о разных фильмах, с которыми можно ознакомиться на сайте
кинотеатра маэстро. Кстати, репертуар кинотеатра в Лос-Анджелесе режиссер тоже определяет сам, отдавая предпочтения классике.
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