Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис

Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование провел портал Bingo Sites
.
Рейтинг возглавила Ева Грин
. В общей сложности ее показывали без одежды практически полчаса. На втором месте идет Хелен Миррен
, которую видели обнаженной почти 25 минут. Замкнула тройку часто обнажающихся Анджелина Джоли
, которая провела голой на экране 24 минуты. В первой десятке оказались Джуно Темпл
, Николь Кидман
, Пенелопа Крус
, Шарлиз Терон
, Розанна Аркетт
, Хелен Хант
и Алисия Викандер
.
Также авторы исследования опубликовали список актрис, которые чаще всех выбирали проекты, в которых им придется сниматься без одежды. В этом рейтинге лидером стала Алисия Викандер
— в 38 процентах фильмов она снималась обнаженной. На втором месте — Ана де Армас
с показателем 36,8 процента. Третью строчку заняла Лайа Коста
, у которой 36,4 процента.
На сайте приводятся данные и об артистках, которые чаще всего появляются на экране в нижнем белье. Так, Марго Робби
в подобном образе можно увидеть более чем в половине картин с ее участием. Следом за ней — Меган Фокс
, на долю которой приходится 53,3 процента. Замыкает тройку актрис, частенько появляющихся в белье, Джои Кинг
.
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