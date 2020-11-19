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Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис

19 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2020
Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование провел портал Bingo Sites.

Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис

Рейтинг возглавила Ева Грин. В общей сложности ее показывали без одежды практически полчаса. На втором месте идет Хелен Миррен, которую видели обнаженной почти 25 минут. Замкнула тройку часто обнажающихся Анджелина Джоли, которая провела голой на экране 24 минуты. В первой десятке оказались Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Также авторы исследования опубликовали список актрис, которые чаще всех выбирали проекты, в которых им придется сниматься без одежды. В этом рейтинге лидером стала Алисия Викандер — в 38 процентах фильмов она снималась обнаженной. На втором месте — Ана де Армас с показателем 36,8 процента. Третью строчку заняла Лайа Коста, у которой 36,4 процента.

На сайте приводятся данные и об артистках, которые чаще всего появляются на экране в нижнем белье. Так, Марго Робби в подобном образе можно увидеть более чем в половине картин с ее участием. Следом за ней — Меган Фокс, на долю которой приходится 53,3 процента. Замыкает тройку актрис, частенько появляющихся в белье, Джои Кинг.
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Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис фотографии
Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис фотографии
Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис фотографии
Анджелина Джоли, Николь Кидман и Хелен Миррен оказались в списке самых часто раздеваемых актрис фотографии
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