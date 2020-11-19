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Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки

19 ноября
2020 год

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19 ноября 2020
Актриса Дакота Джонсон, известная по роли Анастейши Стил в фильме «50 оттенков серого», начала инвестировать в секс-игрушки. Об этом сообщает Vogue.

Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки

Дакота стала креативным директором и инвестором бренда Maude. Компания известна своими девайсами для секса и органическими презервативами.

Актриса сообщила, что ратует за доступность качественных товаров для секса.

«Я считаю, что сексуальное благополучие — одно из основных прав человека. Секс по согласию и интимное удовольствие — это забота о себе. Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или ориентации».

Джонсон также заявила, что общество наконец изменило свое отношение к этой теме. По мнению Дакоты, секс — это самое интимное, что может происходить между двумя людьми, поэтому к нему надо подходить без стыда и осуждения.
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Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки фотографии
Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки фотографии
Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки фотографии
Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки фотографии
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