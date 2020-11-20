Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года

Американский актер Майкл Би Джордан
из «Черной Пантеры
» назван самым сексуальным мужчиной 2020 года. Этот титул ему присудил журнал People
.
Стоит отметить, что звание самого сексуального мужчины уже третий год подряд получает темнокожий мужчина, в прошлом таким титулом обзавелись Идрис Эльба
и Джон Ледженд
. В этом году за звание поборолись Крис Эванс
, Лукас Браво
, Дуэйн Джонсон
, Пол Мескал
, Малума
, Педро Паскаль
, Крис Рок
и Брэд Питт
.
Победитель заметил, что испытал «классное чувство».
«Знаете, все шутят типа «Майк, это единственное, чего ты не получишь». Но теперь я стал частью хорошего клуба».
Майкл раскрыл секрет своей уверенности. Как оказалось, всё кроется в осознании невозможности угодить всем.
«Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным».
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