Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года

20 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
20 ноября 2020
Американский актер Майкл Би Джордан из «Черной Пантеры» назван самым сексуальным мужчиной 2020 года. Этот титул ему присудил журнал People.

Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года

Стоит отметить, что звание самого сексуального мужчины уже третий год подряд получает темнокожий мужчина, в прошлом таким титулом обзавелись Идрис Эльба и Джон Ледженд. В этом году за звание поборолись Крис Эванс, Лукас Браво, Дуэйн Джонсон, Пол Мескал, Малума, Педро Паскаль, Крис Рок и Брэд Питт.

Победитель заметил, что испытал «классное чувство».

«Знаете, все шутят типа «Майк, это единственное, чего ты не получишь». Но теперь я стал частью хорошего клуба».

Майкл раскрыл секрет своей уверенности. Как оказалось, всё кроется в осознании невозможности угодить всем.

«Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дэнни Бойл поставит «Мафусаила» с Майклом Б. Джорданом
Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом
Поиск по меткам
стильТОПЫ
персоны
Майкл Би ДжорданПол МескалПедро ПаскальБрэд ПиттКрис РокКрис ЭвансИдрис Эльба
фильмы
Чёрная Пантера

фотографии >>
Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года фотографии
Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года фотографии
Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года фотографии
Майкл Би Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни белорусская актриса Любовь Румянцева.
Роман Виктюк
17 ноября ушел из жизни режиссер Роман Виктюк.
Аркадий Печкин
16 ноября ушёл из жизни актёр Аркадий Печкин.
Владимир Балкашинов
15 ноября ушёл из жизни режиссёр Владимир Балкашинов.
Михаил Негин
15 ноября ушёл из жизни актёр Михаил Негин.
Александр Виниченко
15 ноября ушёл из жизни актёр Александр Виниченко.
Юрий Черкасов
15 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов.
Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.

День рождения >>

Алексей Баталов
Александр Быковский
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Олег Пальмов
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Роберт Армстронг
Дэн Берд
Сабрина Ллойд
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Анджела Финоккьяро
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Взаперти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Колдовство: Новый ритуал
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Молодое вино
драма
Россия, 2019
Преступный человек
драма, криминальный фильм
Грузия, Россия, 2020
Бег
мистика, триллер
Россия, 2020
Вечный свет
драма, триллер
Франция, 2019
Карантинные истории
комедия, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Испания, 2020
Пункт назначения. Аквапарк
фильм ужасов
Канада, 2019
Смертельные иллюзии
триллер
Россия, 2020
Союз зверей: Спасение двуногих
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, Германия, Китай, 2020
Афера по-голливудски
боевик, комедия
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен