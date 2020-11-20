«Я не буду агитировать носить маски, я в них не верю»: Елена Ксенофонтова госпитализирована с двусторонней пневмонией

Елена Ксенофонтова
попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. У актрисы диагностировали 30% поражения лёгких. О своём самочувствии Елена рассказала подписчикам в Инстаграме, выйдя в прямой эфир из больничной палаты
. На видео слышно, что Елене тяжело дышать и говорить: «Несмотря на то, что уже несколько тестов показали отрицательный результат, тем не менее, врачи говорят, что это 90% ковид. Я болею с 6 ноября. До вчерашнего дня я лечилась дома, и как показала практика, да и по словам врачей, в общем я лечилась правильно. Но организм дал сбой. Так бывает: одно лечим - другое калечим»
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В отличие от коллег, тоже перенесших заболевание, Елена не стала заклинать аудиторию поминутно мыть руки и носить маски: «Я никого не буду агитировать носить маски, я в них не верю, простите меня, пожалуйста. От этой заразы практически невозможно подстраховаться, разве что закрыться у себя в доме»
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На вопрос подписчиков о симптомах Елена озвучила устрашающий перечень: «За эти две недели я прошла несколько стадий. Надо сказать, тяжелейших. От спазмов в мышцах, сильнейших болях в костях, боли в грудной клетке до кашля, который может не останавливаться часами, до рвоты. Температура держалась и продолжает держаться до сегодняшнего дня от 37,5 до 38,7. И много других каких-то непонятных симптомов. Сейчас, слава богу, (в отличие от первой волны) выработан другой протокол лечения. И врачи максимально стараются уходить от антибиотиков и лечат гормонами, что, наверное, правильно. Но препараты сильные, поэтому если есть какая-то побочная проблема, это может очень сильно ударить. Как в моем случае - но я эту проблему, поверьте, решу»
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