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«Война показала, что у нас есть только один сосед, и это Россия!»: Сарик Андреасян о будущем Армении

20 ноября
2020 год

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20 ноября 2020
С начала военного конфликта в Нагорном Карабахе российский режиссёр армянского происхождения Сарик Андреасян публично переживал за судьбу соотечественников и делился своими эмоциями в Инстаграме. Нейтральная позиция России в этом конфликте возмутила режиссёра - как и многие армяне, он почувствовал себя преданным. О чём и написал в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину. Спустя несколько дней Сарик также обратился с открытым обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обвинениями в продаже оружия Азербайджану. В отличие от Путина Зеленский не проигнорировал рацею Сарика и мягко упрекнул старого приятеля в распространении пропагандистской клеветы.

«Война показала, что у нас есть только один сосед, и это Россия!»: Сарик Андреасян о будущем Армении

Позже, комментируя происходящее в Арцахе, Андреасян обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в геноциде армян и призвал всех неравнодушных как-то повлиять на турецкую власть: «Происходящее сейчас в Арцахе – это не «карабахский конфликт», и не война между Арцахом и Азербайджаном, и не проблема территориальной целостности Азербайджана. Это попытка второго геноцида армян. Это чистой воды терроризм. Это амбиции диктатора Эрдогана. Призываем ЕС и НАТО и всё неравнодушное мировое сообщество использовать все рычаги, чтобы надавить на Турцию».

Капитуляцию Армении Сарик воспринял как очередное предательство армянского народа и его «продажу»: «Всё что у нас успели отвоевать, мы потеряли, а на линии теперь будут российские миротворцы. Я верю, что других вариантов не было, но при этом у меня есть вопросы к премьер-министру и к тому, как велась его политика во время войны. Я человек пророссийский, но я признаю, что Эрдоган, Алиев и Путин обсудили это ещё до начала войны, и что всё было решено заранее. Нас продали, но страшно, что не только чужие, но и свои!»

«Война показала, что у нас есть только один сосед, и это Россия!»: Сарик Андреасян о будущем Армении

На днях, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, Сарик озвучил свою позицию в отношении возможного присоединения Армении к России, а также выразил готовность занять пост президента Армении в неопределённом будущем. Из слов Сарика понятно, что результаты войны заставили его пересмотреть оценку действий Путина - режиссёр в очередной раз убедился, что кроме России Армении больше не на кого расчитывать.

О будущем Армении

«Будущее любой страны - это образованные и обеспеченные граждане! Надо дать людям рабочие места и хорошее образование, а для этого нужно развивать промышленность и современные технологии. Наши умы создают вне Армении, а надо, чтобы внутри. Для этого нужен хороший экономический климат! Нужна команда людей, одержимых любовью к своим согражданам».

О нежелании снимать фильм о Карабахской войне

«Я не хочу быть человеком, который может оставить впечатление паразитирующего на этой теме! Кино необходимо, но должно пройти время. Мы всё ещё не знаем полной картины и не знаем правды. Кино должно быть честным, а для этого надо понять, кто именно нас продал и предал. И почему от нас скрывали реальное состояние нашей армии на фронте. И почему наш премьер допустил такие потери, понимая, что война будет проиграна!»

О возможности и желании стать президентом Армении

«Мог бы! Этот вопрос мне периодически задают последние два года в интервью, и я абсолютно честно говор, что ДА. Я считаю, что любой президент должен быть настолько обеспечен, чтобы заботиться исключительно о народе, а не о себе! Если я почувствую, что пришёл мой момент, и я готов, то да».

«Война показала, что у нас есть только один сосед, и это Россия!»: Сарик Андреасян о будущем Армении

О возможном присоединении Армении к Российской Федерации

«Никто не может присоединить Армению без согласия! Это выдуманные теории! Экономически России это не выгодно. Геополитически военная база там есть. Теперь она ещё будет в Арцахе. 67% экономики Армении зависит от России. Зачем присоединять? Чтобы что? Проще дружить и развивать свою страну!»

«Скажу честно, что лично я не смотрю в сторону Европы и США, так как, пожив около пяти лет в Штатах, понял, что это слишком другой менталитет, и любые слова Трампов и Байденов я воспринимаю лишь как возможность получить голоса местных армян! Я не уверен, что быть в составе РФ правильно, так как Армения полноценная независимая страна! Но я хочу, чтобы Армения была союзным государством для России! К такому тандему я очень и очень лоялен! Война ещё раз показала, что у нас есть только один сосед, и это Россия!»

О премьер-министре Армении Николе Пашиняне

«Я не поддерживаю предыдущую власть! И её возвращение будет означать крах! Пашинян не управленец, он журналист и у него мало опыта. Но он точно хотя бы не коррупционер. На данный момент я не вижу другого варианта. Надо ждать выборов и голосовать на трезвую голову за того, кто будет самым убедительным».
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