«Я знаю, как плохо преподают в России»: Сарик Андреасян собирается открыть свою киношколу

Режиссёр Сарик Андреасян
провел своеобразную пресс-конференцию в Инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков. Рассказывая о своей личной жизни, вкусах и будущем Армении
, Сарик также поделился информацией о своей киношколе, которую он планирует открыть к концу весны 2021 года.
«За десять лет я работал с большим количеством больших профессионалов. Я собираюсь привлечь к местер-классам все направления. От звукорежиссёров до художников. Я сам учился и знаю, как плохо преподают в России! Постараюсь за несколько месяцев дать больше, чем ВУЗ за годы!»
Заведение Сарика будет широкопрофильным: «Я думаю, что это будет больше похоже на западную систему, где вы будете учить такое понятие, как Filmmaking, то есть КИНО в целом. Возможно, послушав всех преподавателей, вы поймёте, что хотите быть не в режиссуре, а в продюсировании или в операторском цехе. Мы дадим полное понимание процесса»
.
О стоимости обучения пока ничего доподлинно неизвестно. Однако Сарик подчеркнул, что стоимость образования не должна быть доступна лишь обеспеченным людям, поэтому прайс-лист он планирует сделать демократичным, не пытаясь заработать на школе. «Это будет сумма, которая окупит преподавателей и аренду помещения»
, — заверил он подписчиков.
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