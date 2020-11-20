Аглая Тарасова рассказала о панической атаке, случившейся во время съёмок

19 ноября в российский прокат вышел детективный триллер Олега Асадулина«Смертельные иллюзии» с Аглаей Тарасовой, Андреем Бурковским, Павлом Чинарёвым и Данилой Якушевым в главных ролях. Во время грандиозного прощального шоу братьев-иллюзионистов пропадает ассистентка, являющаяся, по совместительству, возлюбленной одного из братьев. На связь с иллюзионистами выходит аноним и сообщает, что усовершенствовал техническую сторону номеров - теперь иллюзорные опасности стали вполне реальными. А жизнь ассистентки - гарант того, что шоу будет продолжаться.
В студии программы «Вечерний Ургант» Аглая Тарасова рассказала, что во время съёмок фильма у неё случилась паническая атака. Её героиню помещают в большой аквариум, полностью заполненный водой, из которого она никак не может выбраться. Съёмки проходили ночью, в условиях переработки.
«Ночь, очень холодный ангар. Мне обещали, что вода будет теплая. Она, разумеется, была ледяная. Мне надо было там тонуть, и это было дико холодно. Но самое главное было не это, а то, что там сверху закрывается крышка. И у меня началась паническая атака, потому что и так тяжело не дышать там какое-то время, а когда это сверху закрывают, психологически ты понимаешь, что не выбраться. И это было очень тяжело. Я была в истерике под конец смены».
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