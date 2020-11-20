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Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных

20 ноября
2020 год

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20 ноября 2020
На днях в столичном кинотеатре «Пионер» прошла закрытая светская премьера фильма «Бег». Главный герой фильма - чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автомобильную катастрофу. Пережив сильнейший стресс, Сергей обнаруживает у себя уникальную способность - на скорости он может видеть события из прошлого. Пока Сергей изучает свой новый талант, в городе начинает орудовать маньяк, нападающий на женщин, каждая из которых как-то связана с Сергеем. Попав под подозрения полиции, Сергей решает сам установить личность убийцы.

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных

Картину зрителям представили исполнители ведущих ролей Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев и Данил Стеклов.

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Полина Максимова и Евгений Романцов

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Данила Якушев со спутницей

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Данил Стеклов

Среди гостей премьеры были замечены Алёна Чехова, Светлана Камынина, Егор Корешков, Анна Чурина, Анфиса Черных и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Светлана Камынина

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Анфиса Черных

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Егор Корешков и Полина Максимова

Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных
фото: Анна Чурина

«Бег» в прокате с 19 ноября 2020 года.

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Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных фотографии
Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных фотографии
Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных фотографии
Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных фотографии
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