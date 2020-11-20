Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных

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Женщины года: Ингрид Олеринская, Агата Муцениеце и Екатерина Вуличенко

Аглая Тарасова рассказала о панической атаке, случившейся во время съёмок

20 ноября

«Я знаю, как плохо преподают в России»: Сарик Андреасян собирается открыть свою киношколу

Теперь и мы знаем, в чём проблема