Утекай: Полина Максимова, Евгений Романцов и Анфиса Черных

На днях в столичном кинотеатре «Пионер» прошла закрытая светская премьера фильма «Бег». Главный герой фильма - чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автомобильную катастрофу. Пережив сильнейший стресс, Сергей обнаруживает у себя уникальную способность - на скорости он может видеть события из прошлого. Пока Сергей изучает свой новый талант, в городе начинает орудовать маньяк, нападающий на женщин, каждая из которых как-то связана с Сергеем. Попав под подозрения полиции, Сергей решает сам установить личность убийцы.
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