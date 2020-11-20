Женщины года: Ингрид Олеринская, Агата Муцениеце и Екатерина Вуличенко

2020-й год заставил организаторов крупнейших светских мероприятий проявить терпение, гибкость и навыки адаптивности. Многие ежегодные мероприятия, проходившие на протяжении нескольких десятилетий без перерыва, были отменены в этом году. Небольшая летняя ремиссия порадовала нас десятком кинофестивалей и премий, однако вторая волна коронавирусной инфекции снова вернула светский мир в глубокую рецессию. Последней крупной вечеринкой 2020 года в России стала премия журнала «GQ» «Человек года», дата проведения которой предшествовала введению новых ограничительных мер.
Поэтому премия журнала «Glamour» «Женщина года» прошла в этом году в несколько ином формате. Вместо традиционной церемонии журнал собрал победительниц премии и звёздных гостей для записи видеоманифеста. Среди гостей этого милого междусобойчика были Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Агата Муцениеце, Надежда Сысоева, Мария Шумакова, Катерина Шпица, Ингрид Олеринская и другие.
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