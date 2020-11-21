«Ты знаешь, что не будешь испытывать унижения»: Юлия Пересильд об общении с Романом Абрамовичем

3 декабря в российский прокат выходит фильм Анны Меликян «Трое»
с Константином Хабенским
, Викторией Исаковой
и Юлией Пересильд
в главных ролях. В преддверии премьеры актриса Юлия Пересильд дала интервью изданию «ОК», в котором рассказала о воспитании детей, благотворительности, любви и ненависти в соцсетях
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Воспитывая двух дочерей (11-летнюю Анну и 8-летнюю Марию), Пересильд волей-неволей погружается в мир популярных блогеров и с иронией и некоторой тревогой отслеживает уровень их влияния на неокрепшие умы.
«Мне дочь заявила, что Инстаграм уже для старперов, и рассказала про TikTok. Я говорю: «Что там надо делать?» — «Танцевать надо». Ну хорошо, мы там пару роликов с ней записали. Я, конечно, жутко ленюсь, она мне всё время: «Ты не ведешь свой TikTok. Нет контента нового. Почему ты этого не делаешь?» Или в инстаграме: «Ну и что, у тебя три дня никаких постов». К вопросу о том, кто сейчас правит умами. Я знаю ребят: Влад Бумага (А4), Даня Милохин, Клава Кока, Аня Pokrov. Ты спросишь меня, откуда я их знаю?»
«Я покупаю себе купальник в каком-то недорогом магазине, такой синий с ярко-салатовым, думаю: «Вот это трэш!» Приезжаю на море, надеваю этот купальник. Я еще, главное, его специально купила: «Супер трэш, прямо нравится мне». Вдруг мне моя дочь говорит: «Сними. Сними это. Мама, ну ты что? Это что вообще такое у тебя? Где твои купальники нормальные?» Проходит неделя — Клава Кока выкладывает у себя фотографию в точно таком же купальнике. Ко мне бежит ребенок: «МААААААМА!» — «Что такое, что случилось?» — «Я ошиблась», — и показывает пост. Я говорю: «Ты, пожалуйста, не забывай, что у меня он был чуть раньше...» Это смешно, что для них тренд задают вот эти ребята»
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Однако Юлия не склонна недооценивать юных инфлюенсеров и сводить их достижения к простому стечению обстоятельств.
«Мы так по-снобски к ним [блогерам] относимся, что типа мы люди из великого искусства. Но подожди, все мы находимся в погоне за аудиторией, все по-разному, но как-то же они собрали свою. Ты мне сейчас скажешь, что легко собирать таким хайпом и все прочим. Легко, да не очень.
У них должна быть какая-то стратегия — они не могут просто быть глупыми ребятами из подворотни, нет, так не бывает. Они все наверняка талантливые люди, кто-то вообще вот в это всё играет. Вообще, на сегодняшний день история Золушки очень актуальна, только это Золушка, которая живет в жопе мира и не находит себе принца, а вдруг неожиданно раскручивает свой аккаунт и становится блогером-миллионником, вдруг получая всё, что хотела. А дальше... кто-то пойдет дальше, а кто-то, вероятно, не пройдет испытания. Деньги, слава и власть меняют людей, причем всех, даже выросших на Шопене»
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Наблюдая и в некоторой степени контролируя развитие своих дочерей, Юлия замечает за собой тягу к излишней требовательности.
«Если раньше я пыталась формировать это мнение не то что навязчиво, но так, что я это чуть лучше знаю, то сейчас я уже чаще им самим задаю вопросы, просто жду их ответов, а там дальше уже какой-то спор, диалог. Больше всего я стала переживать за то, что у нас так много появилось ответов на всё, что мы нашим детям вроде как не позволяем ошибаться. Будто бы ждем идеального восприятия мира, которого не существует, и ответов из этого идеального мира, который придуман нами самими. Мы очень хотим, чтобы в этом мире наши дети говорили еще и правильно. Как-то мы чего-то ждем от них…
Я бы хотела, чтобы у них сохранилось какое-то человеческое восприятие мира, не через призму денег или их отсутствия, не через призму власти или ее отсутствия, профессионализма или его отсутствия. Мне бы очень хотелось, чтобы они не теряли вот этого живого отношения к людям: умели их любить, умели их прощать, не боялись людей, не боялись в том числе конфликтов — не боялись. А вообще, нет у меня к ним больших запросов и претензий. Людьми пускай будут хорошими, ну и попадут в такой круг, чтобы их не обманули, чтобы не перебили веру в людей»
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Единственный способ сохранить человеческое восприятие мира Юлия видит в наличии самоиронии.
«Мне кажется, очень важно не терять чувства самоиронии. Самоирония вроде бы выглядит как нечто простое, но на самом деле это то, без чего невозможно вообще представить медные трубы. Если человек на полном серьезе думает, что он лучший и самый крутой и всё, что он делает, прекрасно, то ему уже ничего не поможет. Чувство юмора и самоирония — это вещи, которые помогают сохраняться. А если уже про серьезные вещи говорить, то никто из людей, кого я уважаю, кто является моими кумирами, никто из них не относится к себе, будто он лучше, а все остальные просто пусть будут: ни Миронов, ни Хаматова, ни Раппопорт, ни Хабенский, ни Ахеджакова, ни какие-то большие режиссеры. Это люди, которые страшно в себе сомневаются, которые умирают от волнения перед выходом на сцену, выходом в кадр. Это люди, которые по-прежнему сохранили вот это ощущение мембраны в себе. Есть, конечно, и кто-то другой... Я очень люблю повесть Гоголя «Портрет». Люблю и очень боюсь.
Я считаю, что мы его все должны периодически перечитывать. Вот если говорить про фильм ужасов для меня, то это «Портрет». Не «Вий», а именно «Портрет». Всё время, когда передо мной встает выбор между тем, чтобы получить огромные деньги, например, или сразу большую-большую славу, — вот это произведение встает у меня перед глазами, и я думаю: «Ну нет, не надо»
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Также актриса прокомментировала слухи о связи с Романом Абрамовичем, которые появились после фестиваля «Кинотавр». Ювелирный бренд Mercury, в украшениях которого Юлия выходила на красную дорожку, приставил к актрисе охранника.
«Входит классный мужик, с хорошим чувством юмора — Андрюша. Я, наверное, виновата частично сама, у всех людей, кто был там на «Кинотавре», наверное, эти охранники были, просто они, может, даже их и не видели, но я-то... Я Андрюше говорю: «Я в первый раз на «Кинотавр» с нормальным мужиком приехала, Андрюша. У тебя есть пистолет?» Мы просто шли, ржали»
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Пресса интерпретировала этот эпизод по-своему, распространив сплетню о том, что Юлию сопровождал охранник, нанятый Романом Абрамовичем. Из чего, внезапно, следовало, что у актрисы роман с олигархом. С Абрамовичем Юлию связывает исключительно благотворительная деятельность - актриса является членом Попечительского совета фонда «Галчонок», оказывающего помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
«Роман Аркадьевич — один из тех, к кому, когда ты обращаешься за помощью, ты знаешь, что не будешь испытывать унижения. Не только я, многие артисты пытаются что-то сделать для людей, а не для собственного кармана. Для искусства, для образования, для детей больных — таких немало у нас в стране. Но ты же понимаешь, что им вообще помочь никто не хочет: как только понимают, что это денег не принесет, тебя сразу посылают. Инклюзивное образование не принесет денег, дети с ДЦП, больные онкологией и дети-бабочки не принесут денег, артхаусные фильмы не будут идти в прокате. Просить в России деньги, вообще помощь — очень трудно. Вот мы ходим просим у компаний, а ты думаешь: «Господи, господи, что сказать, как это представить, что нам это необходимо, что нам это нужно». Очень часто ты приходишь весь такой открытый, взволнованный и жутко переживающий, а на другом конце люди с холодным носом смотрят и говорят: «Че надо-то?» Вот иногда выйдешь и думаешь: «Всё, больше никогда. Лучше сам как-нибудь»... А почему связывают с кем-то? Меня почему-то всё время со всеми связывают. С Митей Хрусталёвым (Митя — попечитель фонда «ГАЛЧОНОК», мы работаем и дружим много лет) совершенно неожиданно встретились на красной дорожке, обнялись. На следующий день про нас на НТВ в программе «Ты не поверишь»
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«Трое» в прокате с 3 декабря 2020 года.
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