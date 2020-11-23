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Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО

23 ноября
2020 год

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23 ноября 2020
Одна их самых крепких пар российского шоу-бизнеса Антон и Виктория Макарские стали героями передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В эфире Виктория призналась, что ей два раза пришлось пройти через процедуру ЭКО. Обе раза не дали результатов и проходили весьма болезненно, а один из них чуть было не стоил артистке жизни.

Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО

Поженившись 17 лет назад, Антон и Вика находились в пассивном ожидании пополнения в семье. Давление со стороны родственников и общественности натолкнуло их на мысль о необходимости обследования. Артисты обращались к нескольким врачам в разных странах, но так и не смогли получить ответ на вопрос о том, в чём именно проблема. По словам врачей, физически и Антон и Вика были совершенно здоровы. Тогда же Вика решилась на процедуру ЭКО.

«Решиться было легко, но я не понимала, что это может быть опасно. Мне дали документы, а в них было написано, что бывают случаи гиперстимуляции яичников. Я не представляла, что это вот так. На меня попал тот самый случай, когда мне неправильно дали дозу. Это было прям до смерти. Из-за того, что мне неправильно рассчитали дозу, а гормоны у меня были в порядке, у меня прохудились сосуды, я помню, что мне становилось всё хуже и хуже».

Антон отвёз Викторию в больницу, где из неё выкачали три литра жидкости: «Прохудились сосуды, жидкость пошла во все внутренние органы, меня раздуло настолько… Врачи прокалывали все наживую и выкачивали огромным насосом. Конкретно умирала. Подруга приехала в больницу и плакала: «Вика, я тебя прошу, не надо детей, усыновите, не надо детей». Как я выкарабкалась! Это был во второй раз, попадала еще несколько раз в больницу с жуткими болями, постоянно болел живот. Врачи говорили, что яичники довели до размеров яблок. Мне говорили, что мне нельзя делать ЭКО, это рак: «Еще раз сделаешь ЭКО, организм начнет убивать себя, ты его почти что уничтожила».

Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО

За каждую процедуру ЭКО супруги отдали по 8 тысяч долларов. Когда Виктория поняла, что этот способ ей не подходит, супруги задумались о приёмном ребёнке. Супруги уже готовы были усыновить мальчика 3,5 лет, родители которого погибли в аварии, но в последний момент мальчика забрал дедушка.

После всех этих неудач супруги поехали в Болгар к отцу Владимиру, который рекомендовал им исповедаться, молиться, причащаться и каяться за своё прошлое. Супруги бросились механически исполнять эти рекомендации, и через полгода 38-летней Виктории удалось впервые забеременеть. Однако через полтора месяца врачи диагностировали замершую беременность. Впрочем, вскоре молитвы супругов были услышаны, и теперь они воспитывают двоих детей: 8-летнюю Машу и 5-летнего Ваню.
Получив долгожданных детей, Антон и Виктория "расслабились" и перестали молиться. Тогда, по словам Виктории, всеведущий и всеблагой Господь напомнил им о себе ещё одним выкидышем. Виктория усвоила урок и до сих пор надеется ещё раз забеременеть: «Я никому об этом не говорила, но я до сих пор каждый месяц покупаю тесты на беременность. До сих жду детей».

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Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО фотографии
Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО фотографии
Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО фотографии
Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО фотографии
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