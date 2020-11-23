Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла после процедуры ЭКО

Одна их самых крепких пар российского шоу-бизнеса Антон и Виктория Макарские стали героями передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В эфире Виктория призналась, что ей два раза пришлось пройти через процедуру ЭКО. Обе раза не дали результатов и проходили весьма болезненно, а один из них чуть было не стоил артистке жизни.
Поженившись 17 лет назад, Антон и Вика находились в пассивном ожидании пополнения в семье. Давление со стороны родственников и общественности натолкнуло их на мысль о необходимости обследования. Артисты обращались к нескольким врачам в разных странах, но так и не смогли получить ответ на вопрос о том, в чём именно проблема. По словам врачей, физически и Антон и Вика были совершенно здоровы. Тогда же Вика решилась на процедуру ЭКО.
«Решиться было легко, но я не понимала, что это может быть опасно. Мне дали документы, а в них было написано, что бывают случаи гиперстимуляции яичников. Я не представляла, что это вот так. На меня попал тот самый случай, когда мне неправильно дали дозу. Это было прям до смерти. Из-за того, что мне неправильно рассчитали дозу, а гормоны у меня были в порядке, у меня прохудились сосуды, я помню, что мне становилось всё хуже и хуже».
Антон отвёз Викторию в больницу, где из неё выкачали три литра жидкости: «Прохудились сосуды, жидкость пошла во все внутренние органы, меня раздуло настолько… Врачи прокалывали все наживую и выкачивали огромным насосом. Конкретно умирала. Подруга приехала в больницу и плакала: «Вика, я тебя прошу, не надо детей, усыновите, не надо детей». Как я выкарабкалась! Это был во второй раз, попадала еще несколько раз в больницу с жуткими болями, постоянно болел живот. Врачи говорили, что яичники довели до размеров яблок. Мне говорили, что мне нельзя делать ЭКО, это рак: «Еще раз сделаешь ЭКО, организм начнет убивать себя, ты его почти что уничтожила».
За каждую процедуру ЭКО супруги отдали по 8 тысяч долларов. Когда Виктория поняла, что этот способ ей не подходит, супруги задумались о приёмном ребёнке. Супруги уже готовы были усыновить мальчика 3,5 лет, родители которого погибли в аварии, но в последний момент мальчика забрал дедушка.
После всех этих неудач супруги поехали в Болгар к отцу Владимиру, который рекомендовал им исповедаться, молиться, причащаться и каяться за своё прошлое. Супруги бросились механически исполнять эти рекомендации, и через полгода 38-летней Виктории удалось впервые забеременеть. Однако через полтора месяца врачи диагностировали замершую беременность. Впрочем, вскоре молитвы супругов были услышаны, и теперь они воспитывают двоих детей: 8-летнюю Машу и 5-летнего Ваню.
Получив долгожданных детей, Антон и Виктория "расслабились" и перестали молиться. Тогда, по словам Виктории, всеведущий и всеблагой Господь напомнил им о себе ещё одним выкидышем. Виктория усвоила урок и до сих пор надеется ещё раз забеременеть: «Я никому об этом не говорила, но я до сих пор каждый месяц покупаю тесты на беременность. До сих жду детей».
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