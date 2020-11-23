Дочь Карины Мишулиной дебютирует в кино

Дочь Спартака Мишулина Карина
в первый раз вышла на сцену Театра Сатиры в 5 лет. Уже тогда стало понятно, что она продолжит актерскую династию. На днях Карина похвасталась в Инстаграме
, что её 17-летняя дочь Кристина
тоже решила пойти по стопам знаменитого дедушки.
«Сегодня я на съёмочной площадке не актриса, а мама актрисы! Вот так! Сегодня у моей Кристины, первый съемочный день в жизни, дебют! Нервничаю больше, чем она, до 4-х не могла уснуть, а в 6 уже вставать! В мыслях уже проиграла всё сто раз за неё!»
, - написала Карина.
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Она вспомнила, как Спартак Васильевич, когда родилась Кристина, написал в своём дневнике, что очень бы хотел видеть её актрисой.
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«Вспомнила, как еще, казалось бы, недавно сама отказывалась готовиться с папой к поступлению в театральный, не могла с ним заниматься, а он дулся, мол, почему я слушаю всех, кроме него?! А теперь так же моя дочь не слушает меня, вернее слушает, но зажимается что ли при мне... Ну и ладно, главное, чтобы режиссёра слушала! Станет ли это делом её жизни или будет просто пробой пера, не знаю. Я в любом случае буду рядом! И пусть пока она меня не слушает, главное, пусть знает, что я верю в неё и очень люблю! И папа, я уверена, улыбается сейчас нам с небес!»
, - добавила Мишулина.
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