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Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца

23 ноября
2020 год

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23 ноября 2020
Актриса Елизавета Боярская стала героиней Youtube-шоу «Скажи Гордеевой», где поделилась подробностями своих отношений с отцом Михаилом Боярским. Многим поколениям Боярский запомнился как храбрый и отважный Д’Артаньян («Д`Артаньян и три мушкетера»), покоритель дамских сердец Теодоро («Собака на сене») или отчаянный Дон Сезар де Базан. Однако Елизавета отметила, что никогда не ассоциировала отца с его персонажами.

Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца

«Он дома совсем другой, ну вообще 100 % кардинально другой, чем все привыкли видеть. Он очень стеснительный, спокойный, невероятно простой человек. Папа всем всегда помогает, всё время решает чужие проблемы. Он просто одевается в жизни, у него кнопочный телефон, он не умеет пользоваться интернетом. Очень ранимый, хрупкий, добрый и безотказный человек, хотя производит впечатление эдакого импозантного мужчины. И прекрасно - этот образ он пронес через всю жизнь. И на телевидении он в шляпе, и на стадионе. Дома он совсем другой, совсем другой дедушка, муж и папа. Он никогда не ассоциировался со своими ролями».

Актриса призналась, что даже стеснялась известности отца. «Я не воспринимаю его как Д'Артаньяна, как мушкетера. Я воспринимала, что папа такой на работе. Уже став актрисой, я стала смотреть на него как человек профессии, стала смотреть на режиссуру, на партнерские связи. А уж когда я была маленькой - папа этой мой папа, только в таком костюме. И это было бы дурным тоном, если бы я гордилась, говорила: «Ха-ха-ха, мой папа - известный артист!». Я наоборот немного стеснялась этого».

Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца

Михаил Боярский всегда хотел, чтобы Лиза заняла своё место между раковиной и плитой и занималась детьми, как сделала её мать Лариса Луппиан. Однажды он даже объявил об этом публично.

«Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, - это романтическая юность», - высказался о дочери Боярский в одном из интервью.

В беседе с Катериной Гордеевой Елизавета призналась, что мечтает о такой жизни. Она бы с радостью стала домохозяйкой. «Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь», - слукавила актриса.

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Д'Артаньян и три мушкетёраДон Сезар де БазанСобака на сене

фотографии >>
Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца фотографии
Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца фотографии
Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца фотографии
Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца фотографии
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