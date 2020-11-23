Елизавета Боярская призналась, что в детстве стеснялась знаменитого отца

«Он дома совсем другой, ну вообще 100 % кардинально другой, чем все привыкли видеть. Он очень стеснительный, спокойный, невероятно простой человек. Папа всем всегда помогает, всё время решает чужие проблемы. Он просто одевается в жизни, у него кнопочный телефон, он не умеет пользоваться интернетом. Очень ранимый, хрупкий, добрый и безотказный человек, хотя производит впечатление эдакого импозантного мужчины. И прекрасно - этот образ он пронес через всю жизнь. И на телевидении он в шляпе, и на стадионе. Дома он совсем другой, совсем другой дедушка, муж и папа. Он никогда не ассоциировался со своими ролями».
Актриса призналась, что даже стеснялась известности отца. «Я не воспринимаю его как Д'Артаньяна, как мушкетера. Я воспринимала, что папа такой на работе. Уже став актрисой, я стала смотреть на него как человек профессии, стала смотреть на режиссуру, на партнерские связи. А уж когда я была маленькой - папа этой мой папа, только в таком костюме. И это было бы дурным тоном, если бы я гордилась, говорила: «Ха-ха-ха, мой папа - известный артист!». Я наоборот немного стеснялась этого».
«Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, - это романтическая юность», - высказался о дочери Боярский в одном из интервью.
В беседе с Катериной Гордеевой Елизавета призналась, что мечтает о такой жизни. Она бы с радостью стала домохозяйкой. «Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь», - слукавила актриса.
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