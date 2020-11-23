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Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы

23 ноября
2020 год

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23 ноября 2020
Ближайшие две недели Павел Прилучный проведет в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова, восстанавливаясь от полученных травм. Причины произошедшего доподлинно неизвестны, но согласно источникам «Пятого канала» артист получил травмы в Калининграде (где проходили съёмки второго сезона сериала «В клетке»), а к медикам обратился уже по возвращении в Москву. Врачи диагностировали у актёра перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы

Алкоголь в анализах актёра не обнаружен - на момент обращения в больницу Прилучный был трезв. Представительница артиста Екатерина Сычёва заверила прессу в том, что состояние Павла стабильное: «Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов», — заявила она.
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Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы фотографии
Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы фотографии
Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы фотографии
Павел Прилучный госпитализирован с травмами головы фотографии
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