Александр Гудков снялся в клипе Муси Тотибадзе

Певица Муся Тотибадзе представила новый клип на песню В.О.Л.К. (аббревиатура расшифровывается «Вот она любовь какая»). Название позаимствовано у режиссёра Светланы Земляковой, поставившей одноименный спектакль в театре Маяковского несколько лет назад.
«Долго не могла придумать название, потому что совсем не хотелось ограничивать восприятие песни «Красной Шапочкой» или давить на возрастную аудиторию «Бабушка, прости», потому что это песня про любовь, опасность и страсть, а волк - это то дикое и желанное, чего мы все ищем. Поэтому «Вот она любовь какая» идеально передает образ трека», - объяснила певица.
В основу сюжета нового клипа легла эротическая интерпретация знаменитой «Сказки о Красной Шапочке». По дороге к бабушке Красная Шапочка встречает банду хулиганов под предводительством покоцанного Александра Гудкова, и, спасаясь от погони, убегает в лес. Где после непродолжительного сопротивления принимает свою судьбу и обретает метафизический хвост.
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