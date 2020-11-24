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СМИ: Павлу Прилучному требуется операция

24 ноября
2020 год

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24 ноября 2020
На днях в прессе появилась информация о госпитализации Павла Прилучного. Актёр сам обратился за медицинской помощью, сославшись на падение, в результате которого он сильно ударился головой. После предварительного осмотра врачи диагностировали у Павла перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

СМИ: Павлу Прилучному требуется операция

В новостном телеграм-канале Mash появилась информация о том, что Прилучному предстоит операция. По словам источников издания, после утреннего осмотра актёру диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Такие травмы требуют хирургического вмешательства. Операция должна пройти утром 25 ноября.
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СМИ: Павлу Прилучному требуется операция фотографии
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