СМИ: Павлу Прилучному требуется операция

На днях в прессе появилась информация о госпитализации Павла Прилучного
. Актёр сам обратился за медицинской помощью, сославшись на падение, в результате которого он сильно ударился головой. После предварительного осмотра врачи диагностировали у Павла перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
В новостном телеграм-канале Mash
появилась информация о том, что Прилучному предстоит операция. По словам источников издания, после утреннего осмотра актёру диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Такие травмы требуют хирургического вмешательства. Операция должна пройти утром 25 ноября.
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