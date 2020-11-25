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«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева

25 ноября
2020 год

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25 ноября 2020
Георгий Дронов, известный по роли в сериале «Воронины», признался в безденежье.

«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева

Ранее о жизни в кредит рассказывал Андрей Носков. Теперь же о нехватке денег заговорил Георгий Дронов. Он сделал заявление в эфире программы одного из федеральных каналов. Пандемия коронавируса нанесла удар по кошельку знаменитости, а после смерти Бориса Клюева — на сериале «Воронины» и вовсе пришлось поставить крест. Между тем, долгие годы он был одним из основных источников дохода артиста.

«Да, мы сидим без денег. Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего «папы» жизнь Ворониных остановилась».

Актер — главный кормилец в своей семье. Ему нужно обеспечивать двоих детей. Никакой постоянной работы у него теперь нет, подушка финансовой безопасности закончилась, а впереди только долги по кредитам.

«Я не служу в академическом театре, у меня все мои театральные постановки — это коммерческий проект».

По его словам, сейчас он может пойти подрабатывать не по специальности — и дворником, и педагогом, и воспитателем. Однако не видит в этом смысла, ведь он обучался в вузе актерскому мастерству, а не какому-то другому делу.

«Хотя я не понимаю, зачем. Если я готовил себя к профессиональной деятельности, зачем? Компьютером забивать гвозди, да?»
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«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева фотографии
«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева фотографии
«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева фотографии
«Мы сидим без денег»: Георгий Дронов о финансовом положении после смерти Бориса Клюева фотографии
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