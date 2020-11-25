«Я хотела умереть»: Марианна Вертинская о расставании с Андреем Кончаловским

Актриса призналась, что тяжело переживала расставание и даже хотела покончить жизнь самоубийством.
«Он падал на колени перед моей мамой, говорил: «Как я люблю Машку!». Это Андрей называл меня Машкой. Когда мы расстались, я очень переживала, плакала, а однажды в компании чуть не убила себя. Да, я хотела умереть. Мама увидела меня и сказала, что никогда этого не простит Андрею. Он женился на Наташе. Потом привез ее к себе домой. Мама Андрея Наталья Кончаловская очень хорошо приняла ее. Аринбасарова же балерина была, прямо статуэточка».
Рассказала Марианна Александровна и о любви матери Кончаловского к сыну. Она постоянно ревновала сына ко всем.
«Она обожала Андрея и ревновала его, когда он влюблялся. Как-то мы должны были вместе встретить Новый год. Она меня спросила: «В чем будешь встречать праздник?». Я ответила, что в таком-то платье. Наталья Петровна меня раздела, достала из комода ткань горчичного цвета, обмотала меня и сказала, чтобы в таком виде я шла в Дом кино. Я думала, что она хотела, чтобы я сшила из этой ткани наряд, но Наталья Петровна все спрятала обратно».
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