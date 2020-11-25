«Мне очень дорог этот человек»: Мария Берсенева о потере возлюбленного

Мария Берсенева стала гостем шоу «Между нами», в котором рассказала о трагедиях, которые ей пришлось пережить в юности и в зрелом возрасте.
Берсенева встретила своего возлюбленного Антона еще будучи школьницей. Выбор Марии осуждали все: молодой человек был местным хулиганом, а затем и вовсе попал в тюрьму. Однако актриса запомнила юношу только со светлой стороны и очень страдала, когда узнала о его внезапной смерти.
«Это большая часть моей жизни. Это моя первая любовь… Я до сих пор ему очень благодарна за школу жизни, хотя, казалось бы, парень был старше меня всего лишь на год. Но я очень много уроков вынесла из этих отношений. До сих пор общаюсь с мамой Антона. Мне очень дорог этот человек. Всегда вспоминаю его. Ставлю в храме свечку».
Девять лет назад актриса пережила еще одну потерю — умер любимый отец. Она призналась, что тогда роль добытчика в семье ей пришлось взять на себя.
«Была операция, коронарное шунтирование... Он уже шел на поправку. Мы мечтали о будущем, папа намечал, куда я поеду отдыхать, писал стихи… Но оторвался тромб. Мой отец был очень душевным человеком, и это большая трагедия. Мне кажется, я до сих пор не осознала всю величину потери, потому что в любом случае, пока живы родители, ты все равно еще ребенок, сколько бы лет тебе ни было. А папа — это остов, стена. Я лишилась всего. На меня легли обязанности главы и добытчика семьи».
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