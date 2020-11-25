«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде

В недавнем интервью изданию «Starhit
» актер Виктор Сухоруков
рассказал о своем отношении к смерти, а также порассуждал на тему заработка на Западе и в России.
Сухоруков признался, что недавно посмотрел интервью с Александром Петровым
и был крайне удивлен, что актер собирается строить карьеру на Западе.
«Я тут услышал интервью, где Саша заявил, мол, мечтает попасть куда-то там на Западный рынок. Вот это меня больше обожгло и обидело. Парень, когда-то ты шел по коридору с фотографиями и искал себе применение. Но, с другой стороны, если так пошла судьба, может быть, действительно, надо расширять диапазон своих желаний. Но лучше бы обратил внимание на качество исполнительства в своем огороде. Ты Россию преврати в Голливуд профессионализмом! Если же куда-то идти, там славы будет не больше, но деньги, наверно, другие. Но не в деньгах счастье, хотя они очень-очень нужны. У каждого, тем не менее, свой выбор».
Сам Виктор Иванович вспомнил, что не все роли и ему удались, за многие он и вовсе переживает, а некоторых стыдится и честно признается, что получил незаслуженные гонорары.
«Помню, читаю листок роли, а как тут играть, не знаю, не могу. Не буду. Но успел много что — уже за 130 названий. Другое дело — не всем горжусь и не всем дорожу. Есть истории, которые в принципе зря прожил и денег получил. А где-то и не получил — в 90-е годы и их не всегда платили. Но я разборчив, потому что репутация важна. Многие же хватаются, цепляются и думают, что как вознесутся, так ни один гаишник их не остановит, и все грехи простят. Есть у меня провалы? Есть. В последнее время набралась обойма картин, три-то точно, за которые стыдно. Как-то был разговор с режиссером одного фильма, сказал ему честно: «Не согласен с тем, что вы сделали. Поэтому будет вам успех, он весь ваш. Будет вам позор, — я к нему непричастен». Хотя не прав, причастен еще как. Но куда без неудач. И я беспокоюсь именно за такие вещи, а не за Голливуд».
Не смог Сухоруков и не прокомментировать нынешнюю ситуацию, вирус и ограничительные меры. Актер уверен, что нужно подыграть этому миру - надеть перчатки и маски.
«Давайте мы сыграем мир в масках и перчатках! Всем будет хорошо. Сам не веришь, уважь тех, кто рядом. Я тут недавно садился в междугородний автобус на вокзале, там всем измеряли температуру. И передо мной молодой человек спорил с женщиной, она его упрашивала, мол, пожалуйста, наденьте маску, нам приказали, я могу вас не пустить. А парень в ответ тараторил: «Вы не имеете права, федеральный закон такой-то, пункт, параграф». Ну Салтыков-Щедрин чистый. Говорю: «Давай я тебе масочку дам, успокойся, ну что ты шум такой поднимаешь! Хочешь скандалить — скандаль в маске». Или вот на кассе в магазине то же самое. Стоит человек и злобствует, ругается. У него вся жизнь впереди, а он недовольный. Натяни ты хоть шарф на свой гребаный нос. Солидарность не в том, чтоб на митинги ходить, она в мелочах».
Поразмышлял Виктор Иванович и о смерти. Честно заявил, что ее не боится, но пожить еще планирует.
«Все достанется моим близким, а их у меня мало. При этом не могу сказать, что я очень много нажил. Бедным человеком себя не ощущаю, но и богатым тоже. Некоторые актеры только начали делать какие-то успехи в кино, а у них уже дома, машины. У меня никогда не было потребности в роскоши. Что касается смерти, да, я ее не боюсь — это неизбежность, которая нас всех, в конце концов, объединит. Но умирать не хочу, жить слишком интересно».
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