Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде

25 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
25 ноября 2020
В недавнем интервью изданию «Starhit» актер Виктор Сухоруков рассказал о своем отношении к смерти, а также порассуждал на тему заработка на Западе и в России.

«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде

Сухоруков признался, что недавно посмотрел интервью с Александром Петровым и был крайне удивлен, что актер собирается строить карьеру на Западе.

«Я тут услышал интервью, где Саша заявил, мол, мечтает попасть куда-то там на Западный рынок. Вот это меня больше обожгло и обидело. Парень, когда-то ты шел по коридору с фотографиями и искал себе применение. Но, с другой стороны, если так пошла судьба, может быть, действительно, надо расширять диапазон своих желаний. Но лучше бы обратил внимание на качество исполнительства в своем огороде. Ты Россию преврати в Голливуд профессионализмом! Если же куда-то идти, там славы будет не больше, но деньги, наверно, другие. Но не в деньгах счастье, хотя они очень-очень нужны. У каждого, тем не менее, свой выбор».

Сам Виктор Иванович вспомнил, что не все роли и ему удались, за многие он и вовсе переживает, а некоторых стыдится и честно признается, что получил незаслуженные гонорары.

«Помню, читаю листок роли, а как тут играть, не знаю, не могу. Не буду. Но успел много что — уже за 130 названий. Другое дело — не всем горжусь и не всем дорожу. Есть истории, которые в принципе зря прожил и денег получил. А где-то и не получил — в 90-е годы и их не всегда платили. Но я разборчив, потому что репутация важна. Многие же хватаются, цепляются и думают, что как вознесутся, так ни один гаишник их не остановит, и все грехи простят. Есть у меня провалы? Есть. В последнее время набралась обойма картин, три-то точно, за которые стыдно. Как-то был разговор с режиссером одного фильма, сказал ему честно: «Не согласен с тем, что вы сделали. Поэтому будет вам успех, он весь ваш. Будет вам позор, — я к нему непричастен». Хотя не прав, причастен еще как. Но куда без неудач. И я беспокоюсь именно за такие вещи, а не за Голливуд».

Не смог Сухоруков и не прокомментировать нынешнюю ситуацию, вирус и ограничительные меры. Актер уверен, что нужно подыграть этому миру - надеть перчатки и маски.

«Давайте мы сыграем мир в масках и перчатках! Всем будет хорошо. Сам не веришь, уважь тех, кто рядом. Я тут недавно садился в междугородний автобус на вокзале, там всем измеряли температуру. И передо мной молодой человек спорил с женщиной, она его упрашивала, мол, пожалуйста, наденьте маску, нам приказали, я могу вас не пустить. А парень в ответ тараторил: «Вы не имеете права, федеральный закон такой-то, пункт, параграф». Ну Салтыков-Щедрин чистый. Говорю: «Давай я тебе масочку дам, успокойся, ну что ты шум такой поднимаешь! Хочешь скандалить — скандаль в маске». Или вот на кассе в магазине то же самое. Стоит человек и злобствует, ругается. У него вся жизнь впереди, а он недовольный. Натяни ты хоть шарф на свой гребаный нос. Солидарность не в том, чтоб на митинги ходить, она в мелочах».

Поразмышлял Виктор Иванович и о смерти. Честно заявил, что ее не боится, но пожить еще планирует.

«Все достанется моим близким, а их у меня мало. При этом не могу сказать, что я очень много нажил. Бедным человеком себя не ощущаю, но и богатым тоже. Некоторые актеры только начали делать какие-то успехи в кино, а у них уже дома, машины. У меня никогда не было потребности в роскоши. Что касается смерти, да, я ее не боюсь — это неизбежность, которая нас всех, в конце концов, объединит. Но умирать не хочу, жить слишком интересно».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Грозный» завоюет малые экраны 23 ноября
Александр Яценко предстал в образе самого жестокого русского царя
Поиск по меткам
деньгикоронавирусоткровение
персоны
Александр Петров (III)Виктор Сухоруков

фотографии >>
«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде фотографии
«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде фотографии
«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде фотографии
«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.
Владимир Фирсов
22 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Фирсов.
Светлана Обидина
18 ноября ушла из жизни актриса Светлана Обидина.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Олег Жуков
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (VII)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Йоэль Киннаман
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен