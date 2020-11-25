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«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей

25 ноября
2020 год

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25 ноября 2020
В интервью для журнала «Собака.ru» Софья Эрнст рассказала об отношениях с мужем и рождении сына.

«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей

Софья считает Константина Львовича не просто мужем, а настоящим космонавтом. Признается, что частенько сама себе завидует.

«Константин — настоящий лидер, человек огромной силы. Космонавт! Для меня всегда самыми крутыми чуваками были космонавты! У него нет времени рефлексировать, каждый день не одна, а десятки проблем, идей, задач. Он даже кризисные ситуации умеет прорабатывать таким образом, что еще и выигрывает, становится лучше, прорывается. Он все время что-то придумывает, решает или разбирает. Я думаю, что многие мне завидуют. Иногда я сама себе завидую. Каждый день благодарю Бога и не могу поверить в свое счастье».

Конечно, не всё так радужно, а занятость мужа иногда расстраивает Софью.

«Я бы мечтала когда-нибудь напиться с мужем и пошалить, устроить что-то эдакое. Но этого никогда не произойдет, потому что он может выпить максимум бокал вина. Лидерские качества влекут за собой невероятную занятость. Наверное, мне бы хотелось больше внимания и его времени. Я уже привыкла, что даже наш совместный отпуск может внезапно прерваться, и это, конечно, иногда расстраивает».

«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей

Поделилась Софья Эрнст и тем, как воспитывает сына. Актриса чутко чувствует каждую эмоцию ребенка и считает, что мальчик реагирует острее дочек.

«Сын неожиданно привнес в мою жизнь океан нежности. Он такой открытый и хрупкий! Невероятно! Девочки больше направлены на себя, на свои желания и хотения, они в большем контакте с собой, со своей природой. А мальчик направлен в мир, ему хочется все узнать, все познать. Он внимательно смотрит на меня, остро реагирует на малейшие изменения моего настроения. Если я радуюсь, он отзывается радостью, стоит мне поволноваться, он тоже волнуется. Если я повышаю голос, его это ранит. Я вижу, как легко он ранится, при том, что физически мальчики гораздо сильнее девочек! Когда ему больно, он не дает чувствам выходить наружу».

Эрнст поведала и о том, как воспитывает дочерей, актриса вспомнила трогательную историю, случившуюся на детском празднике.

«Мы недавно были на детском дне рождения и ведущий предложил каждому маленькому гостю выступить с номером. Наша дочь одной из первых решилась рассказывать стихотворение, сбилась и забыла слова. Я сказала: «Я тебя очень хвалю за то, что ты вышла, когда другие дети стеснялись! Ты очень смелая, потому что попробовала. Давай перед праздниками будем повторять стихи, ведь теперь ты знаешь, что всегда могут попросить что-то прочитать». Я или похвалю или укажу, где, что и каким способом доработать».
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«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей фотографии
«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей фотографии
«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей фотографии
«Каждый день благодарю Бога»: Софья Эрнст рассказала о муже и воспитании детей фотографии
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