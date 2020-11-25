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Как снимали войну. Выпуск 20
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Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров

25 ноября
2020 год

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25 ноября 2020
24 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Эдуарда Бордукова «На острие». Картину о соперничестве двух саблисток зрителям представили исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Алексей Барабаш и Сергей Пускепалис. Отсутствующую Стасю Милославскую, сыгравшую в фильме молодую конкурентку героини Ходченковой, представлял Александр Петров, появившийся в футболке с её портретом.

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Светлана Ходченкова

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Алексей Барабаш

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Сергей Пускепалис

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Александр Петров

Среди первых зрителей фильма были замечены Лукерья Ильяшенко, Алёна Водонаева, Алексей Учитель, Екатерина Волкова и другие.

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Алёна Водонаева

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Екатерина Волкова

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Лукерья Ильяшенко

Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров
фото: Александр Петров и Алексей Учитель

«На острие» в прокате с 26 ноября 2020 года.

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Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров фотографии
Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров фотографии
Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров фотографии
Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров фотографии
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Как снимали войну. Выпуск 20

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