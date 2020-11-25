Неравный бой: Светлана Ходченкова, Алёна Водонаева и Александр Петров

24 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Эдуарда Бордукова «На острие»
. Картину о соперничестве двух саблисток зрителям представили исполнители главных ролей Светлана Ходченкова
, Алексей Барабаш
и Сергей Пускепалис
. Отсутствующую Стасю Милославскую
, сыгравшую в фильме молодую конкурентку героини Ходченковой, представлял Александр Петров
, появившийся в футболке с её портретом.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Алексей Барабаш
фото: Сергей Пускепалис
фото: Александр Петров
Среди первых зрителей фильма были замечены Лукерья Ильяшенко
, Алёна Водонаева
, Алексей Учитель
, Екатерина Волкова
и другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Екатерина Волкова
фото: Лукерья Ильяшенко
«На острие» в прокате с 26 ноября 2020 года.
фото: Александр Петров и Алексей Учитель
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