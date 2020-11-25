«Восстанавливаюсь после операции»: Павел Прилучный прокомментировал новости о своей госпитализации

На днях в прессе появилась новость о госпитализации
33-летнего Павла Прилучного
, получившего травмы головы. Актёр сам обратился за медицинской помощью по возвращении из Калининграда в Москву, сославшись на падение. Что именно произошло с Павлом, доподлинно неизвестно, но когда это кому-то мешало строить свои версии и догадки? В информационном пространстве уже вовсю ходят предположения о том, что Павлу досталось либо в пьяной драке, либо от анонимных защитников чести и достоинства Агаты Муцениеце
, которую Павел полгода назад выгнал с детьми на мороз
.
Представительница артиста Екатерина Сычёва заявила прессе, что пока не может открывать детали произошедшего, так как Павел уже дал эксклюзивное интервью одному из телеканалов. А чтобы общественного было что погрызть и обглодать, Сычёва намекнула на то, что своими травмами Прилучный инвестировал в один из будущих проектов с его участием.
Выдержав двухдневную паузу и напустив таинственности, актёр всё-таки вышел на связь с поклонниками, опубликовав в своём Инстаграме ироничную объяснительную. Нет, Павел, разумеется, не внёс никакой ясности в ситуацию, лишь намекнув на то, что к этому делу будет привлечена полиция. В остальном же актёр просто дал поклонникам понять, что жив, здоров и всё ещё не утратил чувства юмора. А также подтвердил информацию о перенесённой операции
.
«Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни.
Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и ещё там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеёмся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся.
Я бы хотел выразить огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые мне сейчас помогают, без вас бы я не справился. Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам - приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю.
Отдельное большое спасибо моим поклонникам - ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда»
.
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