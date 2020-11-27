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«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт

27 ноября
2020 год

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27 ноября 2020
Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт. За короткий промежуток времени, предшествующий госпитализации Светлана трижды обращалась к врачам с жалобами на головные боли, головокружение и повышенное давление.

«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт

Причиной плохого самочувствия актриса считает недавно полученную травму: «Был удар по голове. Во время интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома, когда я рассказывала об актере Владе Дворжецком. Я потеряла сознание даже. Сама вызывала врачей, когда пришла в чувство. А теперь мучают головокружения, не могу ходить, как раньше ходила. Была здоровая, крепкая, а стала калекой. Это я осознаю», - заявила актриса в интервью изданию «Московский Комсомолец»

В настоящее время Светлана находится в Первой градской больнице. По словам актрисы, опасения врачей не оправдались: «Прохожу обследование, всё идёт чин чинарём. С утра была главврач и сказала: «Все отлично, пятерка вам». Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо».

По предварительным данным, Светличная проведёт в больнице неделю: «Было бы уютнее, если бы был прикреплен помощник от соцзащиты. Я живу в районе Ясенево, но, к сожалению, ко мне никто не ходит».
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Светлана Светличная

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«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт фотографии
«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт фотографии
«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт фотографии
«Была здоровая, а стала калекой»: Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на микроинсульт фотографии
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