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Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века

27 ноября
2020 год

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27 ноября 2020
Издание The New York Times назвало 25 величайших актеров XXI века. Артистов выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт.

Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века

На первом месте оказался американский актер Дензел Вашингтон. Энтони Скотт заявил, что актёр может сыграть и злодеев, и героев благодаря своему мастреству.

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьёзной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А ещё он блестяще играет обычных парней».

Следом за Дензелом в тройку лидеров вошли Дэниэл Дэй-Льюис, получивший рекордные три «Оскара» за главную мужскую роль, и француженка Изабель Юппер.

Киану Ривз занял четвертое место, а в спину ему дышит Николь Кидман. Также в списке оказались корейские актеры Сон Кан-хо, сыгравший в «Паразитах» и Ким Мин-хи, исполнившая роль в фильме «Служанка». Помимо всех перечисленных критики включили в список китаянку Чжао Тао, итальянца Тони Сервилло, француженку Катрин Денев, Тильду Суинтон, Хоакина Феникса и Джулианну Мур. Замыкают список Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.
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Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века фотографии
Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века фотографии
Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века фотографии
Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века фотографии
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