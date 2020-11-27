Николь Кидман, Дензел Вашингтон и Тильда Суинтон признаны величайшими актерами века

Издание The New York Times
назвало 25 величайших актеров XXI века. Артистов выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт.
На первом месте оказался американский актер Дензел Вашингтон
. Энтони Скотт заявил, что актёр может сыграть и злодеев, и героев благодаря своему мастреству.
«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьёзной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А ещё он блестяще играет обычных парней».
Следом за Дензелом в тройку лидеров вошли Дэниэл Дэй-Льюис
, получивший рекордные три «Оскара» за главную мужскую роль, и француженка Изабель Юппер
.
Киану Ривз
занял четвертое место, а в спину ему дышит Николь Кидман
. Также в списке оказались корейские актеры Сон Кан-хо
, сыгравший в «Паразитах
» и Ким Мин-хи
, исполнившая роль в фильме «Служанка
». Помимо всех перечисленных критики включили в список китаянку Чжао Тао
, итальянца Тони Сервилло
, француженку Катрин Денев
, Тильду Суинтон
, Хоакина Феникса
и Джулианну Мур
. Замыкают список Махершала Али
, Соня Брага
и Гаэль Гарсиа Берналь
.
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