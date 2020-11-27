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Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше

27 ноября
2020 год

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27 ноября 2020
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в мае 2019 года - у герцогов Сассекских родился сын, которому они дали имя Арчи. Оказалось, что у пары должен был родиться ещё один ребёнок, но летом у Меган случился выкидыш. О чём стало известно из её авторского эссе, опубликованного в издании The New York Times.

Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше

Меган меняла подгузник сыну Арчи, когда её скрутило от ужасной боли: «Сжимая в руках своего первенца, я знала, что теряю в этот момент своего второго ребёнка. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа за руку своего мужа. Я чувствовала липкую влажность его ладони и целовала костяшки его пальцев, мокрые от наших с ним слёз. Уставившись на холодные белые стены палаты потускневшим взглядом, я пыталась представить себе, как мы исцелимся».

«Я вспомнила один момент в прошлом году, когда мы с Гарри заканчивали долгое турне по Южной Африке. Я была совершенно измотана. Я кормила грудью нашего маленького сына и пыталась сохранить спокойствие в глазах общественности. «Вы в порядке?» — спросил меня журналист. Я честно ответила ему, не зная, что мои слова найдут отклик у стольких людей — у молодых мам, у тех, кто постарше, и у всех, кто по-своему молча страдал. Мой неподготовленный ответ, казалось, дал людям разрешение говорить правду. Но больше всего мне помог не честный ответ, а сам вопрос. «Спасибо, что спросили. Не многие спрашивали, все ли со мной в порядке», — сказала я.
Сидя на больничной койке и наблюдая, как разбивается сердце моего мужа, когда он пытается собрать по частям меня, я поняла, что единственный способ начать исцеление — это сначала спросить: «Ты в порядке?»

Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше

Предвосхищая всевозможные упрёки за публичное переживание выкидыша, Меган сочла, что настойчивое стигматизирование этой темы не поможет тысячам женщин справиться с утратой.
«Потеря ребенка - практически непереносимое горе, которое переживают многие, но о котором мало кто говорит. Испытывая боль от этой потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин 10-20 пережили выкидыш. Однако несмотря на ошеломляющую общность этой боли, на разговоры об этом до сих пор лежит печать табу, пронизанного (необоснованным) стыдом и увековечивающего этот цикл одинокого траура».

В преддверии Дня Благодарения Меган призвала людей быть более чувствительными друг к другу: «Как бы мы ни расходились во мнениях, как бы мы ни были физически далеки друг от друга, истина заключается в том, что мы связаны больше, чем когда-либо, из-за всего, что мы пережили в этом году. Мы привыкаем к новой норме, где лица скрыты масками, но это заставляет нас смотреть друг другу в глаза — иногда наполненные теплом, иногда слезами. Впервые за долгое время существования человечества мы действительно видим друг друга. Мы в порядке? Мы будем в порядке».
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Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше фотографии
Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше фотографии
Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше фотографии
Меган Маркл рассказала о пережитом выкидыше фотографии
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