«Я не умер! Я жив!»: Дмитрий Певцов высмеял новости о своей кончине

Две недели назад в прессе появилась новость о том, что Дмитрий Певцов
заблаговременно приобрел место на Троекуровском кладбище. Этой информацией с прессой поделился охранник кладбища, отметив, что прижизненная забота об условиях погребения - практика распространённая. Ну а от новости о покупке места на кладбище недалеко и до новостей о смерти - на днях СМИ, развивая фантазию, похоронили Дмитрия Певцова.
Певцов вышел на связь с подписчиками в Инстаграме
и высмеял новости о собственной кончине:
«Товарищи из средств массовой дезинформации! Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, к моему творчеству, к моей педагогической деятельности, вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей смерти. Значит, я буду жить долго, счастливо. Назло вам, ха!
А тем, кто действительно интересуется моим здоровьем, говорю, что всё отлично, всё хорошо. Те, кто пытаются меня похоронить - очевидно, у них совсем плохо с тиражами и им хоть как-то нужно привлекать внимание к их несчастным полупрофессиональным изданиям»
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