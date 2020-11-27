Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

27 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
27 ноября 2020
Минувшим летом прогрессивную общественность потрясла новость о романе 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой. Получив порцию советов, претензий и “маньяческих монологов” от совершенно незнакомых людей, Лиза выступила в соцсетях с миролюбивым посланием, смысл которого хорошо передан в старой песне Ирины Салтыковой про серые глаза.

«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

Позже Авербух и Арзамасова дали совместное интервью в студии шоу «Вечерний Ургант», заверив всех интересующихся в том, что абсолютно счастливы. Однако допросы на этом не закончились. В свежем интервью журналисту Василию Конову Авербух рассказал о решении предать огласке свои отношения с актрисой.

«Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять вопросы, которые возникали. Я хотел, чтобы они исчезли. Всем хочется пообсуждать, поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение».

А также рассказал о необычных спортивных увлечениях возлюбленной: «Лиза не очень любит спорт. Но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. У нее страсть к квадроциклам, мотоциклам... Что она творит на них! Это бесстрашный человек. Вот это ее вид спорта».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
25-летняя Елизавета Арзамасова встречается с 46-летним Ильёй Авербухом

«Откуда такая истерика?»: Лиза Арзамасова прокомментировала реакцию поклонников на её роман с Авербухом

«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе
Поиск по меткам
любовьспорт
персоны
Илья АвербухЕлизавета Арзамасова

фотографии >>
«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Альгирдас Паулавичюс
23 ноября ушёл из жизни актёр Альгирдас Паулавичюс.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.

День рождения >>

Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Клавдия Хабарова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Ежи Пихельский
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен