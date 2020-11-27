«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

Минувшим летом прогрессивную общественность потрясла новость
о романе 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха
и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой
. Получив порцию советов, претензий и “маньяческих монологов” от совершенно незнакомых людей, Лиза выступила в соцсетях с миролюбивым посланием
, смысл которого хорошо передан в старой песне Ирины Салтыковой про серые глаза
.
Позже Авербух и Арзамасова дали совместное интервью в студии шоу «Вечерний Ургант»
, заверив всех интересующихся в том, что абсолютно счастливы. Однако допросы на этом не закончились. В свежем интервью журналисту Василию Конову
Авербух рассказал о решении предать огласке свои отношения с актрисой.
«Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять вопросы, которые возникали. Я хотел, чтобы они исчезли. Всем хочется пообсуждать, поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение».
А также рассказал о необычных спортивных увлечениях возлюбленной: «Лиза не очень любит спорт. Но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. У нее страсть к квадроциклам, мотоциклам... Что она творит на них! Это бесстрашный человек. Вот это ее вид спорта».
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